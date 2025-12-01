Αστέρας AKTOR: Πένθος για Κόουλμαν - Πέθανε η μητέρα του λίγο πριν τη σέντρα με Ατρόμητο

Onsports Team

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Κρις Κόουλμαν και του Αστέρα AKTOR για την απώλεια του Ουαλού προπονητή, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στον αγώνα της Κυριακής (30/11) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο κόουτς των Αρκάδων πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση πριν το ματς της 12ης αγωνιστικής, ωστόσο, αποφάσισε να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και να την οδηγήσει στην αναμέτρηση του Περιστεριού, παίρνοντας μια σημαντική νίκη.

Μάλιστα, ο Αστέρας AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη θλίψη και τη συμπαράστασή του στον Ουαλό προπονητή για την απώλεια της μητέρας του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη και την αμέριστη συμπαράσταση στον προπονητή της ομάδας μας, κ. Κρις Κόουλμαν για την απώλεια της μητέρας του.

Εκφράζουμε επίσης τον σεβασμό μας προς τον κ. Κόουλμαν, ο οποίος παρά το γεγονός ότι πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας του πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο, με επαγγελματική συνέπεια και αφοσίωση καθοδήγησε την ομάδα μας στην χθεσινή αναμέτρηση και την οδήγησε σε μια πολύ σημαντική νίκη.

Μίστερ, ευχόμαστε να έχεις δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σύσσωμη η οικογένεια του Αστέρα AKTOR βρίσκεται στο πλευρό σου.

Θερμά συλλυπητήρια σε ολόκληρη την οικογένεια του κ. Κόουλμαν».