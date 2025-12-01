Κύπελλο Betsson: Ο Παπαπέτρου στο Άρης – ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Με Έλληνα διαιτητή θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι Κυπέλλου μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Με Έλληνα διαιτητή θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος αγώνας της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Betsson μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Διαιτητής της αναμέτρησης, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη το βράδυ (21:30) θα το διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου, με τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ να βρίσκεται στο VAR.



Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά διαιτητής θα είναι ο Βασίλης Φωτιάς, στο ΑΕΚ-ΟΦΗ ο Άγγελος Ευαγγέλου και στο Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός ο Κωνσταντίνος Κατοίκος.

