Μπαρτσελόνα: Ο Σέζνι κατέχει το ρεκόρ σωματικού λίπους όπως παραδέχτηκε ο ίδιος

Onsports Team

Μια ξεχωριστή πρωτιά έχει ο Πολωνός τερματοφύλακας, την οποία μοιράστηκε με το κοινό με καμάρι, καθώς όπως τόνισε δεν τον εμπόδισε να κάνει σημαντική καριέρα.

Το ποσοστό λίπους που έχει στο κορμί του, δεν συμβαδίζει με αθλητή. Και μάλιστα επιπέδου Μπαρτσελόνα. Παρ’ όλα αυτά, ο Βόιτσεχ Σέζνι το διασκεδάζει και ουσιαστικά χαμογελά με το γεγονός, καθώς όπως τόνισε ποτέ δεν υπήρξε ζήτημα στην καριέρα του απ’ αυτό το γεγονός.

Στα 35 του χρόνια πλέον, είχε αποφασίσει να αποσυρθεί αλλά επέστρεψε γιατί τον χρειαζόταν η Μπαρτσελόνα. Πήρε τον τίτλο στην Ισπανία και συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις, παρότι είναι γνωστό σε όλους πως έχει αδυναμία στο φαγητό και το κάπνισμα.

Μάλιστα, με δηλώσεις του στην Πολωνία, παραδέχτηκε πως έχει κάνει ρεκόρ σωματικού λίπους στην Μπαρτσελόνα:

«Μου αρέσει να τρώω και παρότι καταφέρνω να παραμείνω εντός των ορίων, έσπασα το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα αναφορικά με το υπερβολικό λίπος.

Κάποτε, ο Λέβι (Λεβαντόφσκι), πειράζοντάς με στα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Πολωνίας - ήμουν με τα εσώρουχά μου - είπε: “Πώς μπόρεσε ο Σέζνι να κάνει τέτοια καριέρα με αυτό το σώμα; Ο προπονητής Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος τερματοφύλακας, είπε: “Βλέπεις, Λέβι, το να στέκεσαι στο τέρμα είναι σαν το σκάκι. Παίζεις με τα χέρια σου, αλλά στην πραγματικότητα παίζεις με το κεφάλι σου”. Από τότε, κάθε φορά που μου λέει κάποιος: “Βόιτσεχ, πήγαινε στο γυμναστήριο”, απαντώ: “άκου, είναι σαν το σκάκι”».