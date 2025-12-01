Παναθηναϊκός: Το πρωτάθλημα… πέταξε, το μέλλον στα χέρια του Μπενίτεθ

Onsports Team

Η ομάδα του «τριφυλλιού» αν και είχε την ευκαιρία να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου, έχασε την ευκαιρία κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά ο Ισπανός τεχνικός είναι αποφασισμένος να «χτίσει» τον Παναθηναϊκό που ονειρεύεται.

Ο Παναθηναϊκός, χθες το βράδυ στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, κόντρα στην ΑΕΚ είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ροκανίσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από την κορυφή και να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου. Και όλα αυτά έχοντας τα περισσότερα στοιχεία του αγώνα με το μέρος του. Πριν τη σέντρα. Ψυχολογία, έδρα, αγωνιστική κατάσταση και τα αγωνιστικά προβλήματα του αντιπάλου.

Όμως, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ αποδείχθηκε πιο έτοιμη, πιο διαβασμένη και εκμεταλλευόμενη απόλυτα τα λάθη του «τριφυλλιού» κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και να πετύχει τον στόχο της.

Πλέον, το ρεαλιστικό δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει εξανεμίσει κάθε ελπίδα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Και αυτό στην ομάδα το ξέρουν καλά. Όπως το ήξερε καλά και ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτεθ από την πρώτη ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα για να κάτσει στον πάγκο του «τριφυλλιού». Οι «πράσινοι» θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κορυφή, ο Ισπανός τεχνικός, όμως, παράλληλα θα συνεχίσει να δουλεύει για να «χτίσει» τον Παναθηναϊκό που ονειρεύεται.

Την ώρα που υπάρχει και η πρόκληση της Ευρώπης ο Μπενίτεθ θέλει να τα αλλάξει όλα. Ρόστερ, νοοτροπία, αγωνιστική ταυτότητα. Αυτό όπως γίνεται αντιληπτό δεν μπορεί να γίνει μεσούσης της περιόδου αλλά όταν το «τιμόνι» το κρατάει ένας προπονητής σαν τον Μπενίτεθ, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο απλά.

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ πλήρωσε τα λάθη του. Στο πρώτο γκολ ο Γέντβαϊ είναι ο μόνος που καλύπτει αντιπάλους -και όχι μόνο τον σκόρερ Γιόβιτς– , στο δεύτερο κάνει ένα αχρείαστο άνοιγμα της μπάλα ανενόχλητος και χάνει το κοντρόλ, πριν ο Τουμπά προλάβει να καλύψει το χώρο που προέκυψε, ενώ και στο τρίτο γκολ υπάρχει λάθος εκτίμηση και ασυνεννοησία του Ντραγκόφκσι με την άμυνά του.

Τα λάθη αυτά εκτός από πολλά, εκτός από σοβαρά είναι και μοιραία για την ομάδα του «τριφυλλιού» και ουσιαστικά αδικούν σε πολύ μεγάλο την προσπάθεια που έγινε όλο αυτό το διάστημα στην ομάδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ όμως είναι αποφασισμένος, ανεξαρτήτως του χθεσινού αποτελέσματος, να συνεχίζει να «χτίζει» τον Παναθηναϊκό που ονειρεύεται. Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε και αυτή σε μεταβατική σεζόν για τους «πράσινους», μόνο που αυτή τη φορά η ομάδα του «τριφυλλιού» φαίνεται να έχει όλα τα εχέγγυα για να την εκμεταλλευτεί όπως ακριβώς πρέπει και να μπορέσει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός το πρόσωπο που θέλει τόσο ο Ράφα Μπενίτεθ, όσο και ο κόσμος της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να δουλεύει όπως και πριν. Παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση. Ότι ακριβώς έχει πει ο προπονητής του από την πρώτη ημέρα που έκατσε στον πάγκο της ομάδας, ότι ακριβώς έκανε στα τελευταία 7 παιχνίδια που είχε 6 νίκες, για να μπορέσει να φτάσει τους στόχους του.