Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NCAA: Θετικοί και πάλι Σπάρταλης και Χιτικούδης
Οnsports Τeam 01 Δεκεμβρίου 2025, 11:28
ΜΠΑΣΚΕΤ

NCAA: Θετικοί και πάλι Σπάρταλης και Χιτικούδης

Οι δύο Έλληνες προσέθεσαν μία ακόμα θετική εμφάνιση στο ενεργητικό τους, στα παιχνίδια των ομάδων τους στο NCAA.

Στέφανος Σπάρταλης και Νίκος Χιτικούδης προσέθεσαν μία ακόμα θετική εμφάνιση στο ενεργητικό τους καθώς  μέτρησαν διψήφιο αριθμό πόντων στα παιχνίδια των ομάδων τους στο ΝCAA.

O Σπάρταλης είχε 12 πόντους (4/8 διπ,, 4/4 βολές) σε 18 λεπτά, στην επικράτηση του Monmouth εκτός έδρας απέναντι στους Lafayette Leopads με 88-74. Ο Έλληνας άσος μέτρησε ακόμα 1 ριμπάουντ, 1 τάπα και 2 λάθη.

Διψήφιος ήταν και ο Χιτικούδης, που στη νίκη του Robet Morris Colonials επί Stetson Hatters με 80-62, είχε 11 πόντους (4/8 διπ., 3/6 βολές) και μέτρησε ακόμα 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 28 λεπτά συμμετοχής.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!
7 λεπτά πριν Φεύγει από το Μεξικό ο Σέρχιο Ράμος που θέλει να παίξει στο Μουντιάλ!
SUPER LEAGUE
AEK: Ο Γιόβιτς έδωσε όλες τις απαντήσεις σε μια ιστορική βραδιά στη Λεωφόρο
21 λεπτά πριν AEK: Ο Γιόβιτς έδωσε όλες τις απαντήσεις σε μια ιστορική βραδιά στη Λεωφόρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καρέτσας στο «The Athletic»: «Ήξερα ότι νιώθω περισσότερο Έλληνας»
27 λεπτά πριν Καρέτσας στο «The Athletic»: «Ήξερα ότι νιώθω περισσότερο Έλληνας»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τάισον σε Τζήμα: «Adelfe sagapo» (pic)
40 λεπτά πριν Τάισον σε Τζήμα: «Adelfe sagapo» (pic)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved