NCAA: Θετικοί και πάλι Σπάρταλης και Χιτικούδης

Οnsports Τeam

Στέφανος Σπάρταλης και Νίκος Χιτικούδης προσέθεσαν μία ακόμα θετική εμφάνιση στο ενεργητικό τους καθώς μέτρησαν διψήφιο αριθμό πόντων στα παιχνίδια των ομάδων τους στο ΝCAA.

O Σπάρταλης είχε 12 πόντους (4/8 διπ,, 4/4 βολές) σε 18 λεπτά, στην επικράτηση του Monmouth εκτός έδρας απέναντι στους Lafayette Leopads με 88-74. Ο Έλληνας άσος μέτρησε ακόμα 1 ριμπάουντ, 1 τάπα και 2 λάθη.

Διψήφιος ήταν και ο Χιτικούδης, που στη νίκη του Robet Morris Colonials επί Stetson Hatters με 80-62, είχε 11 πόντους (4/8 διπ., 3/6 βολές) και μέτρησε ακόμα 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 28 λεπτά συμμετοχής.