Το ArGOODaki των Goody’s Burger House κάνει «πετάλι» προς ένα ισότιμο μέλλον για τα παιδιά

Onsports Team

Αυτά τα Χριστούγεννα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία στη χαρά του αθλητισμού!

Φέτος τα Χριστούγεννα, το ArGOODaki των Goody’s Burger House, ο μακροβιότερος θεσμός κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα, βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών με αναπηρία, στηρίζοντας την ενεργή συμμετοχή τους στον αθλητισμό. Σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα οι νέοι, να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν τη χαρά του αθλητισμού και να ενσωματωθούν χωρίς αποκλεισμούς.

Με κεντρικό μήνυμα “Share Sport, Share Love”, το ArGOODaki μας καλεί να ενισχύσουμε το βιωματικό πρόγραμμα συμπερίληψης και ενσυναίσθησης της ΕΠΕ για ανάπηρα και μη ανάπηρα παιδιά, παρέχοντας ειδικό ποδηλατικό εξοπλισμό, που θα βρίσκεται στη διάθεση των παιδιών με οπτική ή κινητική αναπηρία σε όλη την Ελλάδα× για να ζήσουν την εμπειρία της ποδηλασίας, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να προπονούνται ελεύθερα.

Παραγγέλνοντας ένα γεύμα ArGOODaki και επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα φετινά δώρα – το κλασικό και αγαπημένο λούτρινο λευκό ή καφέ ArGOODaki, παιδικά lunch bags, backpacks ενηλίκων σε 2 χρώματα, βελουτέ μαξιλαράκι για παιδικό κρεβάτι, toys basket και Χριστουγεννιάτικες κάλτσες ArGOODaki – χαρίζουμε, μαζί στα παιδιά την ευκαιρία να «ποδηλατήσουν» προς έναν τρόπο ζωής χωρίς περιορισμούς!

Ο κ. Γιάννης Δημητρίου, Group Brand Manager των Goody’s Burger House, δήλωσε: «Φέτος το ArGOODaki στηρίζει το έργο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, για έναν πάρα πολύ σημαντικό σκοπό – ώστε τα παιδιά και οι νέοι με αναπηρία να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς στην αθλητική ζωή της χώρας. Βρισκόμαστε στο πλευρό της επιτροπής και μαζί κινούμε τα όνειρα των παιδιών».

«Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα των Goody’s Burger House και το ArGOODaki που μέσα από τη στήριξή τους μας δίνουν την ευκαιρία να μοιράσουμε τη χαρά του αθλητισμού σε ακόμα περισσότερα παιδιά και νέους με αναπηρία» σχολίασε με τη σειρά του ο κ. Γιάννης Κωστάκης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Το ArGOODaki εδώ και 24 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των Goody’s Burger House. Από το 2002 έως και σήμερα έχει υποστηρίξει χιλιάδες παιδιά και νέους στους τομείς του αθλητισμού, της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, της εκπαίδευσης και της σίτισης.

Σχετικά με το ArGOODaki

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ArGOODaki των Goody’s Burger House, αποτελεί τον πλέον καταξιωμένο θεσμό κοινωνικής προσφοράς, που ενώνει διαχρονικά χιλιάδες κοινωνικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές σε μία εκστρατεία προσφοράς και έμπρακτης αγάπης για τα παιδιά σε ανάγκη. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι εντυπωσιακά, καθώς λειτουργώντας με συνέπεια από το 2002, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 4.000.000 ευρώ, έχει υλοποιήσει 24 ολοκληρωμένα έργα σε συνεργασία με επιλεγμένα ιδρύματα, ενώ έχει υποστηρίξει δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε ανάγκη και τις οικογένειές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.goodys.com/

Ακολουθήστε μας στο Instagram @goodysburgerhouse και στο Facebook Goody's Burger House