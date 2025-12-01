World Athletics Awards: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Ντουπλάντις

Οnsports Τeam

Ο Μόντο Ντουπλάντις αναδείχθηκε ο κορυφαίος αθλητής της χρονιάς στα World Athletics Awards.

Ο Μόντο Ντουπλάντις παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στα World Athletics Awards, που έλαβαν χώρα στο Μονακό.

Ο Σουηδός ήταν το μεγάλο φαβορί, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε και στην πράξη και κατέκτησε ένα ακόμα βραβείο στην μέχρι τώρα εντυπωσιακή του καριέρα.