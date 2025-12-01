World Athletics Awards: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Ντουπλάντις
Ο Μόντο Ντουπλάντις αναδείχθηκε ο κορυφαίος αθλητής της χρονιάς στα World Athletics Awards.
Ο Μόντο Ντουπλάντις παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στα World Athletics Awards, που έλαβαν χώρα στο Μονακό.
Ο Σουηδός ήταν το μεγάλο φαβορί, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε και στην πράξη και κατέκτησε ένα ακόμα βραβείο στην μέχρι τώρα εντυπωσιακή του καριέρα.
Male World Athlete of the Year Winner ?— World Athletics (@WorldAthletics) November 30, 2025
??’s Mondo Duplantis is your Male World Athlete of the Year ?#AthleticsAwards pic.twitter.com/DVvqfBvzfS