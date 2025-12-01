Ομάδες

Τάισον σε Τζήμα: «Adelfe sagapo» (pic)
Οnsports Τeam 01 Δεκεμβρίου 2025, 12:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τάισον σε Τζήμα: «Adelfe sagapo» (pic)

Ο Τζήμας σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μπράιτον, το γιόρτασε στα social και ο Τάισον έστειλε και πάλι την αγάπη του. 

Ο Στέφανος Τζίμας σκόραρε για πρώτη φορά στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον και ο Τάισον του έδειξε ξανά την... αγάπη του.

Ο νεαρός παίκτης της αγγλικής ομάδας άνοιξε λογαριασμό, κόντρα στη Νότιγχαμ και λίγο αργότερα το... γιόρτασε με ανάρτησή του στα social media. 

Ο Τάισον, έχοντας και την ψυχολογία των όσων έγιναν στην αναμέτρηση της Λιβαδειάς, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει και να στείλει την αγάπη του στον καλό του φίλο. 

Stigmiotypo othonis 2025 12 01 114110



