Τάισον σε Τζήμα: «Adelfe sagapo» (pic)

Ο Τζήμας σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μπράιτον, το γιόρτασε στα social και ο Τάισον έστειλε και πάλι την αγάπη του.

Ο Στέφανος Τζίμας σκόραρε για πρώτη φορά στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον και ο Τάισον του έδειξε ξανά την... αγάπη του.

Ο νεαρός παίκτης της αγγλικής ομάδας άνοιξε λογαριασμό, κόντρα στη Νότιγχαμ και λίγο αργότερα το... γιόρτασε με ανάρτησή του στα social media.

Ο Τάισον, έχοντας και την ψυχολογία των όσων έγιναν στην αναμέτρηση της Λιβαδειάς, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει και να στείλει την αγάπη του στον καλό του φίλο.