Λανουά: «Λανθασμένες οι αποβολές Μεϊτέ και Μαρίν, σωστά τα τρία πέναλτι στη Λεωφόρο»

Onsports Team

Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αποβολές του Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ.

Στην εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων, ο Στεφάν Λανουά εκθέτει τον Τάσο Σιδηρόπουλο για την αποβολή του Σουαλιό Μεϊτέ στην Λιβαδειά και διαφωνεί με τον Γερμανό διαιτητή για την αποβολή του Μαρίν στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα για το ματς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό σημειώνει: «O παίκτης με το νούμερο 8 του ΠΑΟΚ υποπίπτει σε φάουλ βρίσκοντας με το αριστερό του πόδι τον αχίλλειο του παίκτη του Λεβαδειακού. Θεωρούμε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα άρα κίτρινη κάρτα επειδή δεν είναι με ταχύτητα και ένταση ώστε να θεωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ. Το VAR παρενέβη σωστά και πρότεινε στον διαιτητή onfield review το οποίο λανθασμένα αυτός δεν ακολούθησε».

Για την κόκκινη του Λιάσου στο Κηφισιά – Πανσερραϊκός: «Σε αυτή την περίπτωση, ο παίκτης με το νο8 του Πανσερραϊκού (Λιάσος) υπέπεσε σε καθαρό φάουλ κάνοντας τάκλιν από πίσω διακινδυνεύοντας την ασφάλεια του αντιπάλου του, βρίσκοντάς τον με τις τάπες με το δεξί πόδι, πάνω από τον αστράγαλο και με αρκετή ένταση. Αν ο διαιτητής δεν έδειχνε την κόκκινη κάρτα θα περιμέναμε να παρέμβει ο VAR».

Για την αποβολή του Ρουκουνάκη στο Κηφισιά – Πανσερραϊκός: «Με την μπάλα στον αέρα, ο παίκτης του Πανσερραϊκού παίρνει την κεφαλιά και ο αμυντικός της Κηφισιάς προσπαθεί να παίξει την μπάλα με το πόδι. Ο παίκτης όμως δεν βρίσκει την μπάλα και υποπίπτει σε σοβαρό φάουλ, βρίσκοντας με τις τάπες το σώμα του αντιπάλου, αμέσως πριν την επίτευξη του τέρματος. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα σε τέτοιες περιπτώσεις και παρέμβαση του VAR, αν ο διαιτητής χάσει τη φάση».

Για το πέναλτι του Φαντιγκά στον Τούπα στο Άρης – ΑΕΛ Novibet: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη κάνει τάκλιν για την μπάλα αλλά αποτυγχάνει να τη βρει και υποπίπτει σε καθαρή παράβαση, εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο με το σώμα του και το δεξί του χέρι στο έδαφος. Ο διαιτητής καταλόγισε σωστά το πέναλτι, όπως θα περιμέναμε».

Για το χέρι του Λιάγκα στην περιοχή του Λεβαδειακού μετά από σουτ του Τάισον: «Ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα ο παίκτης του Λεβαδειακού νο.24 (Λιάγκας) ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση, κοντά στο σώμα του χωρίς να κάνει κίνηση για να το μεγαλώσει αφύσικα. Δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι σε τέτοια περίπτωση».

Για το πέναλτι του Πήλιου στον Τετέ: «Όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού μπήκε στην περιοχή πέναλτι, ο παίκτης της ΑΕΚ υποπίπτει σε παράβαση μη προσπαθώντας να παίξει την μπάλα και κρατώντας το πόδι του αντιπάλου του. Το VAR παρενέβη σωστά προτείνοντας on field review για να καταλογιστεί το πέναλτι, όπως θα περιμέναμε».

Για το πέναλτι του Τουμπά στον Γιόβιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού διαπράττει παράβαση, κάνοντας τάκλιν στον αντίπαλο χωρίς να παίξει την μπάλα. Ο διαιτητής έδωσε σωστά πέναλτι, όπως θα περιμέναμε σε αυτή την περίπτωση».

Για το πέναλτι του Ντραγκόφσκι στον Κοϊτά: «Ακομη μια φορά ο παίκτη της ΑΕΚ βρίσκει πρώτος την μπάλα σε αυτή την περίπτωση και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αφού έχει χάσει την μπάλα, κάνει καθαρό φάουλ βρίσκοντας το αριστερό πόδι του αντιπάλου του και με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής, σε πολύ καλή θέση, καταλόγισε πέναλτι όπως θα περιμέναμε».

Για τη δεύτερη κίτρινη και αποβολή του Μαρίν στο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έδειξε λανθασμένα τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο νο. 18 της ΑΕΚ (Μαρίν), θεωρώντας ότι έχει πατήσει καθαρά το πόδι του αντιπάλου, αλλά η διεκδίκηση είναι απρόσκετη και όχι ριψοκίνδυνη. Δεν περιμένουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε αυτή την περίπτωση».