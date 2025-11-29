Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπενίτεθ: «Συναισθηματικά τα ντέρμπι, πρέπει να είσαι έτοιμος μέχρι το τελευταίο λεπτό»
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 20:59
SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Συναισθηματικά τα ντέρμπι, πρέπει να είσαι έτοιμος μέχρι το τελευταίο λεπτό»

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ, για την οποία τόνισε πως είναι ισορροπημένη ομάδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ με δηλώσεις του στην Cosmote TV, μίλησε για το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως τα ντέρμπι είναι ματς συναισθηματικά και επισήμανε πως χρειάζεται προσοχή μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

H ομάδα έρχεται από θετικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν «χτίσει» την αυτοπεποίθηση της, κάτι που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για εσάς. Υπάρχει μπροστά σας ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Πώς περιμένετε αυτό το πρώτο αθηναϊκό σας ντέρμπι;

«Συνήθως τα ντέρμπι είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Μπορεί να οργανώσεις την ομάδα σου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά τα πάντα μπορούν να συμβούν. Είναι πιο συναισθηματικά. Εάν πετύχεις ένα γρήγορο γκολ, μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να είσαι έτοιμος για το οτιδήποτε μέχρι το τελευταίο λεπτό».

H AEK είναι ουσιαστικά στην ίδια διαδικασία με τον Παναθηναϊκό, έχοντας επιλέξει ένα καινούργιο project. Μια ομάδα που έχει κάνει πολλές αλλαγές συγκριτικά με πέρυσι, οπότε θα θέλαμε να μας πείτε ποια έχετε διακρίνει πως είναι τα θετικά στοιχεία που παρουσιάζει ο αντίπαλος και ποια τα αρνητικά τα οποία θα προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε.

«Eίναι μια ομάδα που παίζει καλά, έχει ένταση και είναι σταθερή στην άμυνα. Διατηρεί την ισορροπία, μπορεί να μην έχει πετύχει όσα γκολ έχουν σκοράρει οι άλλες ομάδες της κορυφής, αλλά δεν δέχεται πολλά τέρματα όμως, που σημαίνει πως έχει καλή ισορροπία».

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίσατε αρκετές απουσίες, «αναγκαστήκατε» και γι’ αυτό τον λόγο ν’ αλλάξετε τη διάταξη. Βλέποντας την ομάδα ν’ αγωνίζεται έτσι την Πέμπτη, έχετε στο μυαλό σας πως αυτός ο σχηματισμός, αυτή η τακτική προσέγγιση, μπορεί να σας δώσει άλλα πράγματα και να σας βοηθήσει ιδιαίτερα στα παιχνίδια όπου θέλετε να έχετε περισσότερη ασφάλεια;

«Είναι αλήθεια πως είχαμε κάποια προβλήματα με ποδοσφαιριστές, αλλά τώρα επιστρέφουν και ίσως να πρέπει να επανέλθουμε στον δικό μας τρόπο. Είναι λίγο νωρίς για να πω, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς αναρρώνουν και μετά θα πάρουμε την απόφαση».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του
58 λεπτά πριν Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του
ΣΠΟΡ
Στίβος: Φεβρουάριο στην Οστράβα αρχίζει η περίοδος του κλειστού στίβου για τον Τεντόγλου
2 ώρες πριν Στίβος: Φεβρουάριο στην Οστράβα αρχίζει η περίοδος του κλειστού στίβου για τον Τεντόγλου
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Δέκα μέρες εκτός ο Ζίνι, γλίτωσε τα χειρότερα
3 ώρες πριν ΑΕΚ: Δέκα μέρες εκτός ο Ζίνι, γλίτωσε τα χειρότερα
SUPER LEAGUE
Super League: Νίκη-θρίλερ μετά από επτά ματς για τον Άρη, εύκολα η Κηφισιά
3 ώρες πριν Super League: Νίκη-θρίλερ μετά από επτά ματς για τον Άρη, εύκολα η Κηφισιά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved