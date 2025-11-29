Ομάδες

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 18:24
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ έδωσε το παρών στο «Γ. Καλαφάτης», για να δείξει πως είναι δίπλα στην ομάδα, πριν το σημαντικό παιχνίδι με την Ένωση για τη Super League.

Ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη που παραχώρηση πρόσφατα, είχε τονίσει πως θα είναι πιο ενεργός σε οτιδήποτε αφορά την ομάδα. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά τις κινήσεις που έκανε στη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, ήταν εκεί στην παρουσίαση των Κορόνα και Κοτσόλη.

Παράλληλα, ήταν δίπλα και στην ομάδα παραμονή του αγώνα με την ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», μία μέρα πριν το αθηναϊκό ντέρμπι.

Ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού τμήματος βρέθηκε εκεί, για να δείξει πως είναι στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ και των παικτών. Ενόψει του σημαντικού αγώνα με την Ένωση, στον οποίο οι «πράσινοι» θέλουν να μεγαλώσουν το νικηφόρο σερί τους.



