Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 19:11
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

Ο επιθετικός των «πράσινων» για πρώτη φορά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ μετά τον μεγάλο του τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για πάνω από 2 μήνες.

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει να αγωνιστεί από το ματς με την Γιουνγκ Μπόις. Περισσότερους από 2 μήνες μετά, ο Νιγηριανός επιθετικός είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Σε αυτή επιστρέφει και ο Σιώπης, ενώ εκτός έμεινε ο Ταμπόρδα. Στα της προπόνησης, το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.

Η αποστολή που επέλεξε ο Μπενίτεθ:

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος.

 G67-nP9XIAATWn-.jpg



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
«Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν – Οπαδοί προσπάθησαν να εισβάλουν στην προπόνηση
37 λεπτά πριν «Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν – Οπαδοί προσπάθησαν να εισβάλουν στην προπόνηση
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου τον οδηγεί εκ του ασφαλούς
1 ώρα πριν ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου τον οδηγεί εκ του ασφαλούς
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ
EUROLEAGUE
Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν
2 ώρες πριν Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved