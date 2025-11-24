Παναθηναϊκός: «Μαλ... απίστευτο» - Οι αντιδράσεις στην γκολάρα του Γεντβάι και το πάρτι στις εξέδρες

Οnsports Τeam

Δείτε βίντεο με την παρακάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό, με αποκορύφωμα τις ατάκες μετά το υπέροχο γκολ του Τιν Γεντβάι .

Με απόλυτα κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός άντεξε παρά τις πάμπολλες απουσίες του, αλλά και τις νέες «απώλειες» με τους τραυματισμούς των Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν κι επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εμφατικό 3-0 στις Σέρρες στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν «μέταλλο» νικητή υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ κι έφτασαν στο τρίποντο με τα γκολ των Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτα.