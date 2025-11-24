Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Μαλ... απίστευτο» - Οι αντιδράσεις στην γκολάρα του Γεντβάι και το πάρτι στις εξέδρες
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 17:02
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Μαλ... απίστευτο» - Οι αντιδράσεις στην γκολάρα του Γεντβάι και το πάρτι στις εξέδρες

Δείτε βίντεο με την παρακάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό, με αποκορύφωμα τις ατάκες μετά το υπέροχο γκολ του Τιν Γεντβάι.

Με απόλυτα κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός άντεξε παρά τις πάμπολλες απουσίες του, αλλά και τις νέες «απώλειες» με τους τραυματισμούς των Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν κι επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εμφατικό 3-0 στις Σέρρες στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν «μέταλλο» νικητή υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ κι έφτασαν στο τρίποντο με τα γκολ των Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτα.

Φυσικά, αυτό που θα συζητιέται όλη τη χρονιά πιθανότατα, είναι το γκολ του Κροάτη αμυντικού, ο οποίος σε μια αδιανόητη έμπνευση της στιγμής, πέτυχε το ομορφότερο γκολ έως τώρα στη σεζόν με απίθανο ανάποδοψαλιδάκι.

Ένα τέρμα που «τρέλανε» τον κόσμο στο γήπεδο, όσους έβλεπαν από την τηλεόραση, αλλά και όσους ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τρομερές ατάκες, όπως φαίνεται και από την παρακάμερα των «πρασίνων» για το παιχνίδι.

Επίσης, μεγάλο βάρος πέφτει στο πάρτι των οπαδών του Τριφυλλιού στις εξέδρες, που έκαναν το γήπεδο να θυμίζει Λεωφόρο.

Δείτε το βίντεο:


