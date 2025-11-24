Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στις προπονήσεις

Οnsports Τeam

Ο Σίριλ Ντέσερς άφησε πίσω του το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα και μπήκε και πάλι στις προπονήσεις του «τριφυλλιού».

Με... ευχάριστα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψει της αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Στουρμ Γκρατς, αλλά και το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Σίριλ Ντέσερς να αφήνει πίσω του τον τραυματισμό του που τον έχει αφήσει για καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης και να συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας, μαζί με τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιάννη Κώτσιρα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

“Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στη Στουρμ Γκρατς.

Τα νέα ήταν ευχάριστα για το προπονητικό επιτελείο, αφού για πρώτη φορά προπονήθηκαν μαζί με την ομάδα οι Καλάμπρια, Κώτσιρας, Ντέσερς. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, εξάσκηση στα τελειώματα και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντραγκόφσκι, Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν. Οι δύο τελευταίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική”