Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 00:17
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Άρης

ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

Δείτε τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι, ΑΕΚ – Άρης, για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες και με ωραία κεφαλιά έδωσε τη νίκη (1-0) στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη, αλλά τα… χρειάστηκε για να λυγίσει τον Άρη.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι, αλλά ζορίστηκαν αρκετά για να κάμψουν την αντίσταση του Άρη. Στο τέλος αυτό που μετράει, βέβαια, είναι ότι βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τη νίκη, η οποία τους διατηρεί σε κοντινή απόσταση από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Λυτρωτής για την ΑΕΚ ήταν ο Ζίνι, ο οποίος είχε να αγωνιστεί από τις 17 Σεπτεμβρίου (σ.σ. στον αγώνα με το Αιγάλεω για το Κύπελλο) με ωραία κεφαλιά πέτυχε το «χρυσό» τέρμα στο 77ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την πανέμορφη σέντρα του Πέτρου Μάνταλου.

Ο Αγκολέζος επιθετικός, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σήκωσε τη φανέλα του Πιερό, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από τους αγώνες με την Αϊτή.

ΑΕΚ-Άρης 1-0 | HL



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό
EUROPA LEAGUE
Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Στουρμ Γκρατς πριν το ΟΑΚΑ
2 ώρες πριν Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Στουρμ Γκρατς πριν το ΟΑΚΑ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved