ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό

INTIME SPORTS

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ – Άρης, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Φραντζί Πιερό, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηνίσκο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες και με ωραία κεφαλιά έδωσε τη νίκη (1-0) στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη, αλλά τα… χρειάστηκε για να λυγίσει τον Άρη.

Λυτρωτής για την ΑΕΚ ήταν ο Ζίνι, ο οποίος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σήκωσε τη φανέλα του Πιερό, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από τις τελευταίες υποχρεώσεις με την εθνική Αϊτής.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο πρόβλημα του Πιερό, τονίζοντας ότι έχει χτυπήσει στον μηνίσκο και σύμφωνα με τα λεγόμενα του θα απουσιάσει 3-4 εβδομάδες. Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικής της ΑΕΚ για τον επιθετικό του: «Ο Πιερό τραυματίστηκε στο τελευταίο του παιχνίδι με την Αϊτή, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατό του, στον μηνίσκο. Θα μείνει εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις εβδομάδες, δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Χτύπησε λόγω του χλοοτάπητα που είναι τεχνητός. Θα πρέπει να γίνει ένας καθαρισμός, θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει μια αρθροσκόπηση για να ξεπεράσει το πρόβλημα του».