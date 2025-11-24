Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Νοεμβρίου 2025, 00:03
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ – Άρης, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Φραντζί Πιερό, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηνίσκο και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Ο Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες και με ωραία κεφαλιά έδωσε τη νίκη (1-0) στην ΑΕΚ, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη, αλλά τα… χρειάστηκε για να λυγίσει τον Άρη.

Λυτρωτής για την ΑΕΚ ήταν ο Ζίνι, ο οποίος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σήκωσε τη φανέλα του Πιερό, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από τις τελευταίες υποχρεώσεις με την εθνική Αϊτής.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο πρόβλημα του Πιερό, τονίζοντας ότι έχει χτυπήσει στον μηνίσκο και σύμφωνα με τα λεγόμενα του θα απουσιάσει 3-4 εβδομάδες. Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικής της ΑΕΚ για τον επιθετικό του: «Ο Πιερό τραυματίστηκε στο τελευταίο του παιχνίδι με την Αϊτή, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατό του, στον μηνίσκο. Θα μείνει εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις εβδομάδες, δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Χτύπησε λόγω του χλοοτάπητα που είναι τεχνητός. Θα πρέπει να γίνει ένας καθαρισμός, θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει μια αρθροσκόπηση για να ξεπεράσει το πρόβλημα του».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Άρης: Ο Πιερό θα κάνει αρθροσκόπηση | Όσα είπε ο Νίκολιτς για τον Αϊτινό
EUROPA LEAGUE
Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Στουρμ Γκρατς πριν το ΟΑΚΑ
2 ώρες πριν Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα για την Στουρμ Γκρατς πριν το ΟΑΚΑ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved