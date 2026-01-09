Ομάδες

Αναβαθμίζεται το ημιαυτόματο οφσάιντ με σκανάρισμα όλων των ποδοσφαιριστών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 07:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναβαθμίζεται το ημιαυτόματο οφσάιντ με σκανάρισμα όλων των ποδοσφαιριστών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο ποδόσφαιρο, εξελίσσοντας το ημιαυτόματο οφσάιντ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ήταν δεδομένο πως αυτό θα συμβεί και στο ποδόσφαιρο. Κάτι που θα γίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μάλιστα, καθώς με τον τρόπο αυτό θα εξελιχθεί το ημιαυτόματο οφσάιντ.

H FIFA θα δημιουργήσει 3D avatars των ποδοσφαιριστών που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση. Τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές διαστάσεις κάθε παίκτη, αναβαθμίζοντας την ακρίβεια και την ευκολία στο ημιαυτόματο οφσάιντ.

Οι πολλές κάμερες, ο αισθητήρας στην μπάλας, υπάρχουν ήδη. Το επόμενο βήμα είναι να σκανάρουν και τους 1.248 παίκτες που θα είναι στις αποστολές του Μουντιάλ. Έτσι θα δημιουργήσουν 3D avatars, σε real size διαστάσεις των ποδοσφαιριστών. Κατά συνέπεια θα υπάρχει ακρίβεια στις φάσεις που ελέγχονται για οφσάιντ.

Από την FIFA ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Θα καταγράφουμε τους ποδοσφαιριστές με αξιοπιστία κατά την διάρκεια γρήγορων ή εμποδιζόμενων κινήσεων. Έτσι, οι αποφάσεις θα εμφανίζονται με πιο ρεαλιστικό, αλλά και πιο ελκυστικό τρόπο».

 



