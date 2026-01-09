Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κηφισιά: Τέλος ο Ντίας, πάει στον Πανιώνιο
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 02:22
SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Τέλος ο Ντίας, πάει στον Πανιώνιο

Ο Ουρουγουανός που δεν υπολογιζόταν από τον Σεμπαστιάν Λέτο αποτελεί παρελθόν και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί μετά από ενάμιση χρόνο ο Χόρχε Ντίας. Ο 36χρονος Ουρουγουανός συνέβαλε τα μέγιστα στην περσινή πορεία της ομάδας στη Super League 2 και την επάνοδο στα «μεγάλα σαλόνια», αλλά φέτος δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο, αγωνιζόμενος μόνο σε επτά ματς πρωταθλήματος και σε άλλα πέντε στο κύπελλο. Ετσι, ο πολύπειρος μέσος, ο οποίος στο παρελθόν έχει παίξει επίσης στον Παναιτωλικό και τα Χανιά, έλυσε το συμβόλαιό του με το σύλλογο των βορείων προαστίων και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Jorge Diaz. Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, ο Jorge Diaz εξελίχθηκε σε μια πολύ σημαντική αγωνιστική μονάδα και σε έναν εκ των πρωταγωνιστών της περσινής τεράστιας επιτυχίας της Κηφισιάς, με την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κηφισιά: Τέλος ο Ντίας, πάει στον Πανιώνιο
2 ώρες πριν Κηφισιά: Τέλος ο Ντίας, πάει στον Πανιώνιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι, «χαμογέλασαν» Μάντσεστερ Σίτι, Άστον Βίλα
4 ώρες πριν Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι, «χαμογέλασαν» Μάντσεστερ Σίτι, Άστον Βίλα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατλέτικο Μ. – Ρεάλ Μ. 1-2: Πήρε ντέρμπι κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα για την πρώτη κούπα!
5 ώρες πριν Ατλέτικο Μ. – Ρεάλ Μ. 1-2: Πήρε ντέρμπι κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα για την πρώτη κούπα!
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Οπαδοί, ομάδα, διοίκηση ενωμένοι και τότε θα φτάσουμε τους μεγάλους στόχους»
5 ώρες πριν Αταμάν: «Οπαδοί, ομάδα, διοίκηση ενωμένοι και τότε θα φτάσουμε τους μεγάλους στόχους»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved