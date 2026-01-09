Κηφισιά: Τέλος ο Ντίας, πάει στον Πανιώνιο

Onsports Team

Ο Ουρουγουανός που δεν υπολογιζόταν από τον Σεμπαστιάν Λέτο αποτελεί παρελθόν και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί μετά από ενάμιση χρόνο ο Χόρχε Ντίας. Ο 36χρονος Ουρουγουανός συνέβαλε τα μέγιστα στην περσινή πορεία της ομάδας στη Super League 2 και την επάνοδο στα «μεγάλα σαλόνια», αλλά φέτος δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο, αγωνιζόμενος μόνο σε επτά ματς πρωταθλήματος και σε άλλα πέντε στο κύπελλο. Ετσι, ο πολύπειρος μέσος, ο οποίος στο παρελθόν έχει παίξει επίσης στον Παναιτωλικό και τα Χανιά, έλυσε το συμβόλαιό του με το σύλλογο των βορείων προαστίων και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Jorge Diaz. Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, ο Jorge Diaz εξελίχθηκε σε μια πολύ σημαντική αγωνιστική μονάδα και σε έναν εκ των πρωταγωνιστών της περσινής τεράστιας επιτυχίας της Κηφισιάς, με την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».