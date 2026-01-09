Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός – Μπάγερν: Επιστροφή Μιλουτίνοφ και Ουόρντ, στη 12αδα ο Τζόουνς
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 19:12
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός – Μπάγερν: Επιστροφή Μιλουτίνοφ και Ουόρντ, στη 12αδα ο Τζόουνς

Ντεμπούτο για τον Αμερικανό σέντερ, ενώ εκτός έμειναν οι Νιλικίνα και ΜακΚίσικ για τους «ερυθρόλευκους» που έχουν θεωρητικά εύκολο έργο με τους Γερμανούς.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, σε ένα απ’ τα θεωρητικά ευκολότερα εντός έδρας παιχνίδια του ως το τέλος της σεζόν στην Ευρώπη. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ επιστρέφουν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάισον Ουόρντ.

Αντίθετα εκτός δωδεκάδες έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίελ ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά η 12άδα των «ερυθρολεύκων»: Ουόκαπ, Μόρις, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ουόρντ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
6 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Με Κουτσερένκο η αποστολή για τον ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ
2 ώρες πριν Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
3 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Σε… τροχιά πλεονεκτήματος Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Θα κάνει μαγνητική ο Μόρις, μάλλον βαρύ διάστρεμμα»
3 ώρες πριν Μπαρτζώκας: «Θα κάνει μαγνητική ο Μόρις, μάλλον βαρύ διάστρεμμα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved