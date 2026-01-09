Ολυμπιακός – Μπάγερν: Επιστροφή Μιλουτίνοφ και Ουόρντ, στη 12αδα ο Τζόουνς

Onsports Team

Ντεμπούτο για τον Αμερικανό σέντερ, ενώ εκτός έμειναν οι Νιλικίνα και ΜακΚίσικ για τους «ερυθρόλευκους» που έχουν θεωρητικά εύκολο έργο με τους Γερμανούς.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, σε ένα απ’ τα θεωρητικά ευκολότερα εντός έδρας παιχνίδια του ως το τέλος της σεζόν στην Ευρώπη. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ επιστρέφουν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάισον Ουόρντ.

Αντίθετα εκτός δωδεκάδες έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα και Σακίελ ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά η 12άδα των «ερυθρολεύκων»: Ουόκαπ, Μόρις, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ουόρντ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ.