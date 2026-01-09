Στην Αδελαίδα ο Τσιτσιπάς

Οnsports Τeam

Στην Αυστραλία βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να ξεκίνησει την προετοιμασία του για το Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στην Αδελαΐδα, όπου θα ξεκινήσει η τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει του Australian Open.