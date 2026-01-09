Στην Αδελαίδα ο Τσιτσιπάς

Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο ATP 250 της Αδελαΐδας, που διεξάγεται από τις 12 έως τις 17 του μήνα, στο τελευταίο τουρνουά πριν από το πρώτο Grand Slam της χρονιάς στη Μελβούρνη (18/1–1/2).
Στην Αυστραλία βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να ξεκίνησει την προετοιμασία του για το Australian Open.
