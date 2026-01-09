Ομάδες

Στην Αδελαίδα ο Τσιτσιπάς
09 Ιανουαρίου 2026
ΣΠΟΡ

Στην Αδελαίδα ο Τσιτσιπάς

Στην Αυστραλία βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να ξεκίνησει την προετοιμασία του για το Australian Open. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στην Αδελαΐδα, όπου θα ξεκινήσει η τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει του Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο ATP 250 της Αδελαΐδας, που διεξάγεται από τις 12 έως τις 17 του μήνα, στο τελευταίο τουρνουά πριν από το πρώτο Grand Slam της χρονιάς στη Μελβούρνη (18/1–1/2).



