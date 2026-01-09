Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν την ενίσχυση με τον νεαρό εξτρέμ, ο οποίος αρχικά θα ενσωματωθεί στην ομάδα Β’.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα, από την ομάδα του Βόλου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα.

Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Sevilla, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Maritimo και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Numancia. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην UD Ibiza.

Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας.

Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».