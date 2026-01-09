«Βράζουν» οι οπαδοί της Ρίβερ Πλέιτ με τον Σαντίνο Αντίνο

Onsports Team

Ο παίκτης που θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, έχει κάνει έξαλλους τους φίλους της ομάδας του Μπουένος Άιρες που απαιτούν απ’ τους «εκατομμυριούχους» να πάψουν να ασχολούνται μαζί του.

Η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο μοιάζει με γερό πόκερ. Ο παίκτης θέλει Παναθηναϊκό, η Γοδόι Κρουζ θέλει να τον δώσει στην Ρίβερ Πλέιτ και η… σαπουνόπερα είχε πολλά επεισόδια ως τώρα. Χωρίς κανείς να μπορεί να πει με σιγουριά που θα «κάτσει» η μπίλια.

Πάντως αυτοί που μοιάζουν να μη θέλουν τον παίκτη στην ομάδα τους, είναι οι οπαδοί της Ρίβερ Πλέιτ. Η στάση του 20χρονου που ανοιχτά πλέον διατυμπανίζει πως δε θέλει να πάει στο Μπουένος Άιρες και προτιμά να έρθει στην Ευρώπη, έχει κάνει έξαλλους τους φίλους των «εκατομμυριούχων».

Η επικοινωνία του Αντίνο με τον πρόεδρο της Ρίβερ για να τον ενημερώσει πως δε θέλει να παίξει εκεί, έκανε τους οπαδούς των «μιλονάριος» να ξεκινήσουν καμπάνια ουσιαστικά για να παρατήσει την υπόθεση η ομάδα τους.

«Δεν γίνεται την… άγια φανέλα να τη φορέσει αυτός που δε θέλει».

«Ας πάει στην Ευρώπη να παίξει και σε λίγα χρόνια θα πουλάει σάντουιτς στις καντίνες».

«Η Ρίβερ δεν μπορεί να τρέχει πίσω από ένα παιδί που προτιμά να πάει σε πρωτάθλημα αμφιβόλου αξίας».

Είναι μόνο μερικές απ’ τις αναφορές που γίνονται για τον Αντίνο. Σε μια κατάσταση που σαφώς δεν είναι αρνητική για τον Παναθηναϊκό, μια και φαίνεται πως η Ρίβερ σταματά να ασχολείται με τον παίκτη. Το θέμα πλέον είναι η Γοδόι Κρουζ να κοιτάξει το συμφέρον της και να μην αντιμετωπίσει ο πρόεδρός της εγωιστικά την κατάσταση.