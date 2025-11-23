Super League Βαθμολογία: Νίκησαν οι «μεγάλοι», χωρίς ανακατατάξεις η κορυφή

Onsports Team

Το «διπλό» του Παναθηναϊκού και οι εντός έδρας επικρατήσεις ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, διατηρούν ίδιες τις βαθμολογικές διαφορές στην κορυφή – «Σκαρφαλώνουν» οι «πράσινοι» - Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 11η αγωνιστική της Super League, έγινε η πρώτη για τη σεζόν 2025-26 που βρίσκει τους «μεγάλους» να νικούν και οι τέσσερις. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ατρόμητου το Σάββατο και είναι μόνος πρώτος με 28 βαθμούς.

Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 26, μετά τη δική του νίκη επί της Κηφισιάς στη Θεσσαλονίκη, ενώ τρίτη στους 25 η ΑΕΚ μετά τη δύσκολη επικράτησή της επί του Άρη.

Τρεις βαθμούς και για τον Παναθηναϊκό που πέρασε… αέρα από τις Σέρρες, φτάνοντας στους 18 βαθμούς με ματς λιγότερο. «Σκαρφαλώνοντας» ακόμη περισσότερο και αυξάνοντας τη διαφορά από τις ομάδες που είναι πίσω του. Κυρίως τον Άρη που έμεινε στους 13.

Όλα αυτά μια εβδομάδα πριν το σπουδαίο αθηναϊκό ντέρμπι, όπου οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ντέρμπι της 4ης θέσης ανάμεσα σε Βόλο και Λεβαδειακό, αλλά και το ΑΕΛ - ΟΦΗ που έχει τεράστια σημασία στη... μάχη της ουράς.

SUPER LEAGUE – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Asteras Aktor - Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ - Άρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος - Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΛ - ΟΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28

2. Π.Α.Ο.Κ. 26

3. Α.Ε.Κ. 25

4. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 18 (10αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18 (10αγ.)

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (10αγ.)

7. ΑΡΗΣ 13

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 12

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

11. ASTERAS AKTOR 8

12. ΑΕΛ NOVIBET 7 (10αγ.)

13. Ο.Φ.Η. 6 (9αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 29/11

17:30 ΟΦΗ – Βόλος

19:30 Άρης – ΑΕΛ

19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30/11

17:00 Ατρόμητος – Asteras Aktor

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ