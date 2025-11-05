«Αν καλέσουν τον Σούντγκρεν, τότε αυτός θα πει την αλήθεια»

Οnsports Τeam

Ο δημοσιογράφος Όλοφ Λουντ, που πήρε τη συνέντευξη από τον Ντάνιελ Σούντγκρεν μέσω άρθρο του ξεκαθάρισε πως ο πρώην παίκτης του Βόλου είναι αποφασισμένος να πει την αλήθεια σε περίπτωση που τον καλέσουν από την Ελλάδα και τον επαίνεσε για το θάρρος του.

Οι αποκαλύψεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν έχουν προκαλέσει σεισμό, εντός και εκτός Ελλάδας και Σουηδίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μάλιστα, να τονίζει σε σημερινή του συνέντευξη πως τα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό δεν είναι τα μόνα που έχουν μπει στο… στόχαστρο.

Εν τω μεταξύ, O Όλοφ Λουντ, στον οποίο έγιναν οι αποκαλύψεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων αγώνων πέρυσι ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό, μέσω άρθρου του στο «Fotbollskanalen» της πατρίδας του ξεκαθάρισε πως ο Ντάνιελ Σούντγκρεν είναι αποφασισμένος να πει την αλήθεια σε όποιον τον καλέσει από την Ελλάδα.

Και μάλιστα ξεκαθάρισε πως η αποκάλυψη έγινε με έναν τελείως τυχαίο τρόπο καθώς τίποτα δεν είχε προετοιμαστεί.

«Η ερώτηση μου που οδήγησε στην κατάθεσή του για τους στημένους αγώνες ξεκίνησε ακούγοντάς τον για το πώς ήταν να μεταβαίνεις από την ΑΪΚ και την Κάρλμπεργκ στον Άρη και να αντιμετωπίζεις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι πολλοί λένε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετά... ξεωριστό με τους διαιτητές και άλλα πράγματα. Ο Μάρκους Μπεργκ είναι ένας από τους πολλούς που έχουν μιλήσει γι' αυτό μετά τα χρόνια του στον Παναθηναϊκό. Αυτό οδήγησε τον Σούντγκρεν να μιλήσει ανοιχτά για το τι συνέβη στον Βόλο», αναφέρει.

«Ήταν προφανές ότι οι εμπειρίες που είχε τον είχαν συγκλονίσει και ένιωθε άσχημα που συμμετείχε σε όλα αυτά. Ο Σούντγκρεν ήταν ειλικρινής για το ότι δεν μπορούσε να μιλήσει σε εκείνους που έπαιρναν τις αποφάσεις... Ήταν επίσης σαφής ότι αν η ελληνική λίγκα επικοινωνήσει μαζί του, θα πει την αλήθεια!», προσθέτει.

Και καταλήγει: «Θα ήταν ωραίο να δούμε το σουηδικό ποδόσφαιρο να στηρίζεται σε κάποιον που τολμά να είναι ευάλωτος στο άγχος του για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε και έχει επίσης το θάρρος να μιλήσει για το τι συνέβη. Αυτού του είδους οι παίκτες θα πρέπει να συναντούν νέους ποδοσφαιριστές που ονειρεύονται να ζήσουν ως επαγγελματίες και στη συνέχεια θα ήταν σημαντικό να συμμετέχουν σε ομιλίες για πιθανά μειονεκτήματα (σ.σ. στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο) από κάποιον που τα έχει βιώσει».