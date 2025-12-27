ΣΕΓΑΣ: Τα Πανελλήνια ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου το 2025

Onsports Team

Συνολικά, 17 αθλητές και αθλήτριες κατάφεραν να βελτιώσουν έστω και μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ στο αγώνισμά τους στη διάρκεια του ανοιχτού και κλειστού στίβου, στα εντός σταδίου αγωνίσματα το 2025.

O ΣΕΓΑΣ παρουσίασε στην ιστοσελίδα του Τα πανελλήνια ρεκόρ ανοιχτού και κλειστού στίβου του 2025.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως αναμενόταν, ήταν ένας από εκείνους που πρόσφεραν πολλά ρεκόρ και μοναδικές πτήσεις στο επί κοντώ, τόσο τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο. Με τέσσερα ρεκόρ τον χειμώνα και επτά στον ανοιχτό στίβο, ήταν μακράν ο πιο αποδοτικός στον συγκεκριμένο τομέα. Το απόλυτο ρεκόρ του αθλητή είναι τα 6,08 μ. από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον Βόλο, ενώ το ρεκόρ του στον κλειστό είναι τα 6,05 μ. από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ναντζίνγκ, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Δημήτρης Παυλίδης βελτίωσε δύο φορές το δικό του ρεκόρ στη δισκοβολία με 65,09 μ. και 65,11 μ. στη διάρκεια αγώνα στην Οκλαχόμα. Οι επιδόσεις του αθλητή αποτέλεσαν ρεκόρ και στην κατηγορία Κ23. Μια μεγάλη βολή πέτυχε και ο Άγγελος Μαντζουράνης στη σφυροβολία Ανδρών Κ23 με 78,61 μ., επίδοση που του έδωσε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Η κατηγορία Κ23 έδωσε αρκετά ρεκόρ και στις γυναίκες, με την Αναστασία Ντραγκομίροβα να βελτιώνει το ρεκόρ του επτάθλου της κατηγορίας τρεις φορές, με αποκορύφωμα τους 6.163 β. στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου. Δύο φορές πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών Κ23 στα 800 μ. η Γεωργία Δεσπολλάρη. Η Ιωάννα Σταματοπούλου βελτίωσε δύο φορές το ρεκόρ της στη διάρκεια της θερινής περιόδου στα 3.000 μ. στιπλ Κ18 και ισάριθμες φορές στα 3.000 μ. στον κλειστό στίβο.

Η Χριστίνα Παπαδοπούλου πέτυχε το μοναδικό πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία γυναικών, στα 5.000 μ. βάδην στον κλειστό στίβο με 22.08.70.

Αρκετά ήταν και τα ρεκόρ που σημειώθηκαν στις σκυταλοδρομίες.

Οι εθνικές ομάδες 4Χ100 μ. Ανδρών και Γυναικών Κ18 κατέρριψαν τα πανελλήνια ρεκόρ στη διάρκεια της συνάντησης Ελλάδα – Κύπρος στη Λευκωσία, ενώ πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε και η μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ400 μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης. Η ομάδα 4Χ400 μ. των Γυναικών Κ23 βελτίωσε το ρεκόρ στη διάρκεια του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος Κ23 στο Μπέργκεν με τις Λάουρα και Ελιμπιώνα Ζενέγια, Εμμανουέλα Πλάκα και Γεωργία Δεσπολλάρη, όπως και η 4Χ400 μ. γυναικών με τις Ραφαηλία Γιαννουλίδου, Ήβη Σενκάλα, Κάλια Ρέμπελου, Νέλυ Φλουτάκου».

Αναλυτικά τα ρεκόρ:

Άνδρες/ Ανοιχτός

Επί κοντώ

6,08 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 2/8

6,05 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 22/3

6,02 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ)28/2

6,01 μ, Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ)22/2

Δισκοβολία

65,11 μ. Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς) 13/4

65,09 μ. Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς) 13/4

4Χ400 μ. Μεικτή

3.19.02 Εθνική ομάδα Ανδρεάδης- Φέρρα- Φρανκς – Τσουκαλά 29/6

Άνδρες/Γυναίκες Κ23

Άνδρες Κ23

Δισκοβολία

65,11 μ. Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς) 13/4

65,09 μ. Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς) 13/4

Σφυροβολία

78,61 μ. Άγγελος Μαντζουράνης (ΓΣ Κηφισιάς) 30/4

Γυναίκες Κ23

800 μ.

2.00.69 Γεωργία Δεσπολλάρη (Παναθηναϊκός ΑΟ) 16/8

2.00.92 Γεωργία Δεσπολλάρη (Παναθηναϊκός ΑΟ) 19/7

400 μ. εμπ.

56.69 Λάουρα Ζενέγια (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) 18/7

3.000 μ. στιπλ

9.51.12 Βασιλική Καλλιμογιάννη (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης) 2/8

7αθλο

6.163 Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος) 27/7

6.054 Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος) 20/7

6.039 Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος) 22/6

4Χ400 μ.

3.34.21 Εθνική ομάδα Ζενέγια Ελ., Πλάκα, Δεσπολλάρη, Ζενέγια Λ. 20/7

Άνδρες/ Γυναίκες Κ20

Άνδρες Κ20

Δέκαθλο

7.447 Νίκος Αλεξόπουλος (ΟΦΚΑ Σέρρες) 13/4

Γυναίκες Κ20

Επί κοντώ

4,38 μ. Ευγενία – Μαρία Παναγιώτου (Ερμής 1877) 5/7

4Χ400 μ.

3.39.98 Εθνική ομάδα Γιαννουλίδου Ραφ., Σενκάλα, Ρέμπελου, Φλουτάκου 9/8

Άνδρες/Γυναίκες Κ18

Άνδρες Κ18

200 μ.

21.06 Βασίλης Ταγαράς (ΠΑΣ Πρωτέας Αλεξανδρούπολης) 29/6

400 μ.

47.23 Σπύρος Κονιδάρης (ΓΣ Λευκάδας) 21/7

4Χ100 μ.

41.42 Εθνική ομάδας Ιωαννίδης, Σαρρής, Σαλιβερός, Μάγειρας 29/7

Γυναίκες Κ18

2.000 μ. στιπλ

6.39.79 Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣΣ) 25/7

6.42.83 Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣΣ) 21/6

ΣφυροβολίαΣφυροβολία

72,68 μ. Αλεξάνδρα Τσερνόβα (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 7/5

4Χ100 μ. 46.56 Εθνική ομάδα Αντωνάτου, Χαραλαμπίδη, Κοκόση, Κοτάνη 29/7

Άνδρες/Κλειστός

Επί κοντώ

6,05 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 22/3

6,02 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 28/2

6,01 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 22/2

5,95 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 22/2

5,94 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 14/2

5,92 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 8/2

5,90 μ. Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 31/1

Ανδρες Κ18

60 μ. εμπ.

7.79 Γιάννης Τασκούδης (ΓΣ Σέρρες) 1/2

7.88 Γιάννης Τασκούδης (ΓΣ Σέρρες) 25/1

Μήκος

7,46 μ. Σαράντης Τζελέπης (ΠΜΣ Ολυμπιάδα) 8/2

7,38 μ. Σαράντης Τζελέπης (ΠΜΣ Ολυμπιάδα) 25/1

7,31 μ. Σαράντης Τζελέπης (ΠΜΣ Ολυμπιάδα) 25/1

7,30 μ. Σαράντης Τζελέπης (ΠΜΣ Ολυμπιάδα) 18/1

Γυναίκες/κλειστός

5.000 μ. βάδην

22.08.70 Χριστίνα Παπαδοπούλου (Πανελλήνιος ΓΣ) 22/2

Γυναίκες Κ20

800 μ.

2.06.81 Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης) 23/2

Γυναίκες Κ18

3.000 μ.

9.42.27 Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣΣ) 23/2

9.50.89 Ιωάννα Σταματοπούλου (Πανιώνιος ΓΣΣ) 15/2