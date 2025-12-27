Premier League: «Χωριάτες» άλωσαν το Λονδίνο και η Άστον Βίλα πλησιάζει την κορυφή

Onsports Team

Η εντυπωσιακή ομάδα του Μπέρμιγχαμ πέρασε νικηφόρα από το «Στάμφορντ Μπριτζ» επικρατώντας με 2-1 κόντρα στην Τσέλσι – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Άστον Βίλα για… φίλημα. Οι «χωριάτες» συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Τσέλσι. Κάνοντας ανατροπή και επικρατώντας τελικά με 2-1.

Οι γηπεδούχοι με τον Ζοάο Πέδρο προηγήθηκαν στο 37’ και ήταν σαφώς ανώτεροι μέχρι τις αρχές του δευτέρου μέρους. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι αντέδρασε μετά τη μία ώρα, όταν ο Ισπανός τεχνικός «έριξε» στο ματς τον Γουότκινς.

Στο 63’ η «χρυσή» αλλαγή ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 84’ έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι ανέβηκαν στους 39 βαθμούς και την 3η θέση, απέχοντας μια νίκη από την κορυφή!

Ταυτόχρονα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δημιούργησε ρεκόρ συλλόγου με τις 11 συνεχείς νίκες, εκ των οποίων οι οκτώ στο πρωτάθλημα.

PREMIER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0

(24΄ Ντόργκου)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7΄, 51΄, 90+6’ Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(86΄ Χιμένες)

Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2

(37΄ Ζ. Πέδρο - 63΄, 84΄ Γουότκινς)

Σάντερλαντ-Λιντς 28/12

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 42

Μάντσεστερ Σίτι 40

Άστον Βίλα 39

Λίβερπουλ 32

Τσέλσι 29

Μάντσεστερ Γ. 29

Σάντερλαντ 27 -17αγ.

Μπρέντφορντ 26

Κρίσταλ Πάλας 26 -17αγ.

Φούλαμ 26

Έβερτον 25

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Τότεναμ 22 -17αγ.

Μπόρνμουθ 22

Λιντς 19 -17αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2