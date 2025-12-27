Premier League: «Χωριάτες» άλωσαν το Λονδίνο και η Άστον Βίλα πλησιάζει την κορυφή
Η εντυπωσιακή ομάδα του Μπέρμιγχαμ πέρασε νικηφόρα από το «Στάμφορντ Μπριτζ» επικρατώντας με 2-1 κόντρα στην Τσέλσι – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Άστον Βίλα για… φίλημα. Οι «χωριάτες» συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Τσέλσι. Κάνοντας ανατροπή και επικρατώντας τελικά με 2-1.
Οι γηπεδούχοι με τον Ζοάο Πέδρο προηγήθηκαν στο 37’ και ήταν σαφώς ανώτεροι μέχρι τις αρχές του δευτέρου μέρους. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι αντέδρασε μετά τη μία ώρα, όταν ο Ισπανός τεχνικός «έριξε» στο ματς τον Γουότκινς.
Στο 63’ η «χρυσή» αλλαγή ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 84’ έδωσε τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι ανέβηκαν στους 39 βαθμούς και την 3η θέση, απέχοντας μια νίκη από την κορυφή!
Ταυτόχρονα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δημιούργησε ρεκόρ συλλόγου με τις 11 συνεχείς νίκες, εκ των οποίων οι οκτώ στο πρωτάθλημα.
PREMIER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0
(24΄ Ντόργκου)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2
(54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)
Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1
(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες)
Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1
(7΄, 51΄, 90+6’ Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο)
Μπέρνλι-Έβερτον 0-0
Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1
(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο)
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1
(86΄ Χιμένες)
Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2
(37΄ Ζ. Πέδρο - 63΄, 84΄ Γουότκινς)
Σάντερλαντ-Λιντς 28/12
Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 42
Μάντσεστερ Σίτι 40
Άστον Βίλα 39
Λίβερπουλ 32
Τσέλσι 29
Μάντσεστερ Γ. 29
Σάντερλαντ 27 -17αγ.
Μπρέντφορντ 26
Κρίσταλ Πάλας 26 -17αγ.
Φούλαμ 26
Έβερτον 25
Μπράιτον 24
Νιούκαστλ 23
Τότεναμ 22 -17αγ.
Μπόρνμουθ 22
Λιντς 19 -17αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 18
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 11
Γουλβς 2