Μαυρωτάς: «Πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, υπάρχουν κι άλλα ύποπτα ευρήματα»

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη και του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος μιλώντας στη σειρά podcast με τίτλο Lundh στη Σουηδία, έκανε λόγο για στημένους αγώνες του Βόλου στα περυσινά πλέι–άουτ της Σούπερ Λίγκας.

Η ομάδα της Μαγνησίας γνωστοποίησε πως έχει υποβάλλει μήνυση στον Σουηδό ποδοσφαιριστή, ενώ, εκείνος απάντησε ότι «όλα όσα είπα, ήταν η αλήθεια. Αν εκείνοι θέλουν να με μηνύσουν για αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν».

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, υπογράμμισε σήμερα (05/11) ότι έχει αρχίσει έρευνα συλλέγοντας και αναλύοντας στοιχηματικά δεδομένα από Έλληνες παρόχους, ενώ, τόνισε ακόμη πως έχουν εντοπιστεί και άλλα αξιοποιήσιμα στοιχεία στα στοιχηματικά μοτίβα, τα οποία θα εμπλουτίσουν το πόρισμα που θα σταλεί στον Εισαγγελέα και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Αυτό που κάναμε, ήταν να συλλέξουμε και να στείλουμε για τη συλλογή των στοιχηματικών δεδομένων από τους Έλληνες παρόχους, προκειμένου να δούμε εάν αυτά τα μοτίβα επαληθεύονται.

Έχουμε βρει ενδιαφέροντα πράγματα, συνεχίζεται αυτή η διερεύνηση και θα ολοκληρωθεί αυτές τις ημέρες, γιατί η αναζήτηση των στοιχηματικών δεδομένων και η ανάλυση αυτών είναι μία διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. Πέραν από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν υπάρχουν και άλλα ευρήματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαυρωτάς.

«Στο στοιχηματικό κομμάτι, αυτό που κοιτάζουμε, είναι τα ευρήματα όσον αφορά τα στοιχηματικά μοτίβα. Εκεί, έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία τα οποία είναι αξιοποιήσιμα. Οι καταγγελίες του Σούντγκρεν είναι κάτι διαφορετικό, που έρχεται να εμπλουτίσει ουσιαστικά το δικό μας πόρισμα που θα πάει στον Εισαγγελέα και την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία», επεσήμανε ακόμη ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.