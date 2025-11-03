Παναθηναϊκός: Στη λίστα και ο Κωστή του Λεβαδειακού

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον Ιωάννη Κωστή, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με την φανέλα του Λεβαδειακού.

Οι διεργασίες στον Παναθηναϊκό κορυφώνονται σε όλα τα επίπεδα, με την έλευση του νέου τεχνικού διευθυντή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι το φαβορί για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο και να συνεργασεί με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος επίσης θα αναλάβει σημαντικό πόστο στην ΠΑΕ.

Οι «πράσινοι», ωστόσο, συνεχίζουν και τις μεταγραφικές τους αναζητήσεις, κυρίως στην προσπάθεια υλοποίησης της απόφασης ενίσχυσης του ελληνικού κορμού.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί ενδελεχώς την περίπτωση του Ιωάννη Κωστή.

Ο 25χρονος Κύπριος -που θα βγάλει ελληνική ταυτότητα οσονούπω- αγωνίζεται στον Λεβαδειακό και αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη μηχανή του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με εξαιρετικό τρόπο στη φετινή σεζόν.

Ο Κωστή αγωνίζεται στον άξονα, έχοντας τη δυνατότητα να παίξει και πίσω από τον επιθετικό αλλά και ως αριστερός εξτρέμ. Είναι 15 φορές διεθνής με την Κύπρο και με τον Λεβαδειακό μετρά συνολικά 68 συμμετοχές, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ. Έχει περάσει επίσης από τον Ολυμπιακό Β (54 συμμετοχές, 13 γκολ, 10 ασίστ), ΑΕΛ (3 συμμετοχές) και Νέα Σαλαμίνα (62 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 ασίστ).

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2028, κάτι που σημαίνει ότι για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να έρθει σε συμφωνία με τους Βοιωτούς.