Euroleague, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια 85-82: Στάση... στο καυτό «Γιαντ Ελιάου»

Σε ένα ιδιαίτερα σκληρό και αμφίρροπο παιχνίδι στο Τελ Αβίβ, η Μακάμπι κατάφερε να λυγίσει τη Βαλένθια με 85-82, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την καυτή ατμόσφαιρα του «Γιαντ Ελιάου» και πανηγύρισαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί πέντε αγώνων των «νυχτερίδων».

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας μπήκε νωθρά στο παρκέ και είδε τη Βαλένθια να έχει τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια, όμως, ανέβασε ένταση και ρυθμό, βελτίωσε την άμυνά της και σταδιακά άρχισε να χτίζει διαφορές, κλείνοντας το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μακάμπι έφτασε ακόμη και σε διψήφια τιμή, όμως οι Ισπανοί αντέδρασαν και πίεσαν μέχρι το τέλος, χωρίς τελικά να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Με αυτή τη νίκη, η Μακάμπι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-10 και παραμένει ζωντανή στη μάχη των play-in. Από την άλλη, η Βαλένθια, παρά την ήττα, συνεχίζει να βρίσκεται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας με 11-6.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 47-41, 70-61, 85-82.