Παναθηναϊκός AKTOR: Η ΚΑΕ αφαίρεσε διαρκείας φιλάθλου έπειτα από επεισόδιο με τον πρόεδρο της Χάποελ

Αστραπιαία ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την ενέργεια φιλάθλου της ομάδας έπειτα από επεισόδιο με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο ημίχρονο του αγώνα, όταν ένας φίλαθλος έσπρωξε και έβρισε τον ιδιοκτήτη της ομάδας από το Ισραήλ.

Συνοπτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κάποιος φίλαθλος απώθησε και εξύβρισε τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού AKTOR τον εντόπισε άμεσα και προχώρησε στην αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά και στη δια βίου απαγόρευση εισόδου του στο Telekom Center Athens, καθώς φαινόμενα βίαιης και ρατσιστικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στο γήπεδό μας».