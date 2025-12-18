Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε 87-72: Αντίδραση για τα «καναρίνια»

X

Οnsports Τeam

Ελέγχοντας τον ρυθμό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, η Φενέρμπαχτσε πέρασε με πειστικό τρόπο από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 87-72.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έβγαλε άμεση αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας χαρακτήρα και κυριαρχώντας σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η τουρκική ομάδα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ανέβηκε στο 10-6 και διατηρήθηκε σε τροχιά τετράδας, έχοντας μάλιστα και το αναβληθέν παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Στον αντίποδα, η Αρμάνι, μετά τις δύο διαδοχικές εντός έδρας νίκες της, γνώρισε την ήττα και υποχώρησε στο 9-8, παραμένοντας οριακά γύρω από τη 10η θέση.

Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσε ήταν ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Μπόνζι Κόλσον με 20 πόντους και 5/5 τρίποντα. Ο Ουέιντ Μπάλντγουιν πρόσθεσε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για την Αρμάνι ξεχώρισε ο Αρμόνι Μπρουκς με 18 πόντους, με τους Κουίν Έλις και Μάρκο Γκούντουριτς να σημειώνουν από 13.

Στην 18η αγωνιστική, η Αρμάνι αγωνίζεται στο Ντουμπάι (23/12, 18:00), ενώ η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (23/12, 19:45).

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 32-40, 55-56, 72-87.