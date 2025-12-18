Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: Μετά την πρωταθλήτρια Ευρώπης... τελείωσε και τη Χάποελ

Κάτι περισσότερο από 48 ώρες μετά το τεράστιο διπλό στην Τουρκία επί της Φενέρμπαχτσε ο Παναθηναϊκός έστειλε ένα ακόμα βροντερό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοπόρος της λίγκας, η ευχάριστη έκπληξη, η ομάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ, πήγε στο Telekom Center με τον Παναθηναϊοκό να την... τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες. Οι "πράσινοι" επικράτησαν της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη και απέδειξαν ότι όσο περνάει ο καιρός και τα αγωνιστικά προβλήματα λιγοστεύουν τόσο ο Παναθηναϊκός θα βγάζει το πραγματικό, τρομακτικό του εαυτό.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν που είχε 19 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος σταμάτησε στους 18 και απέδειξε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κομβικός ο Κώστας Σλούκας στα τελευταία λεπτά και πάλι, ενώ πάρα πολύ καλός ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν που τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από πλευράς Χάποελ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ένις με 16 πόντους, ενώ 15 σημείωσε ο Μπλέικνι.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση χωρίς μεγάλη διάθεση να παλέψουν στην άμυνα και αρχικά βρήκαν εύκολους πόντους με τον Οτούρου να πετυχαίνει δύο εύκολα καλάθια και να δίνει προβάδισμα 7-8 στην ομάδα του στο τρίλεπτο. Στη συνέχεια όμως ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνα του και με τον Καλαϊτζάκη να είναι εντυπωσιακός πάνω στο μαρκάρισμα του Βασίλειε Μίτσιτς. Οι “πράσινοι” στο σημείο αυτό είδαν τον Όσμαν να πατάει το πόδι του στο… γκάζι και με 5 συνεχόμενους πόντους του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατάφεραν να πάρουν διαφορά 9 πόντων, αφού στο 5’ προηγήθηκαν με 17-8.

Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια κατάφερε να ανοίξει ακόμα περισσότερο τη διαφορά με τρίποντο του Τζέριαν Γκραντ και να πάρει διαφορά 12 πόντων. Οι “πράσινοι” είχαν κρατήσει τους αντιπάλους τους χωρίς σκορ για περίπου 4 λεπτά και ανάγκασαν τον Δημήτρη Ιτούδη να καλέσει τάιμ άουτ. Από το τάιμ και μετά όλα άλλαξαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να χάνει τη συγκέντρωση του και να δίνει η δυνατότητα στην ομάδα της Χάποελ να απαντήσει. Σερί 0-9 για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι μαζεύουν τη διαφορά και ο Παναθηναϊκός “κλείνει το δεκάλεπτο προηγούμενος με 22-15.

Ο Σορτς προσπαθούσε να βρει ρυθμό μέσα από την επίθεση, στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πολύ ωραία προσωπική προσπάθεια έκανε το 26-19, με τον Τσέντι Όσμαν να είναι συνεχώς συνδεδεμένος με το καλάθι των Ισραηλινών και τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 31-23. Οι “πράσινοι”, όμως είχαν στο παιχνίδι τους δύο πολύ κακά στοιχεία. Τις επιστροφές τους, με τους παίκτες του Ιτούδη να χτυπούν στα 8 δεύτερα αλλά και την κακή περιφερειακή τους άμυνα. Οι γηπεδούχοι έδιναν πολλά ελεύθερα τρίποντα στους φιλοξενούμενους με αποτέλεσμα η Χάποελ να “εκτελεί” μέχρι και μες 43% από το τρίποντο και να πετύχει την ανατροπή. Τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου το σκορ ήταν 41-36, με τους παίκτες του Ιτούδη να κάνουν σερί 0-9 και να παίρνουν προβάδισμα με 41-45, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα του αγώνα. Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερη άμυνα, βρήκε καλάθια με τον Ναν στην επίθεση και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 45-46.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει με εντυπωσιακό τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο και με τους “πράσινους” να πιέζουν πάρα πολύ στην άμυνα και να τρέχουν στον αιφνιδιασμό καταφέρνουν να πάρουν και πάλι στα χέρια τους τον ρυθμό του αγώνα. Με τρίποντο του Καλαϊτζάκη και με γκολ-φάουλ του Μήτογλου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 53-46 και έμοιαζε… σαρωτικός στο 23’. Η απάντηση της Χάποελ όμως ήταν άμεση. Οι παίκτες του Ιτούδη κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα λάθη του “τριφυλλιού” και τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και όχι μόνο έφεραν το παιχνίδια στα ίσια, αλλά πήραν και πάλι το προβάδισμα με τον Ένις.

Ο αρχηγός έδωσε το έναυσμα για το «ξέσπασμα» στην αρχή του 4ου δεκαλέπτου: με 2/2 βολές και ένα τρίποντο από τη γωνία ο Σλούκας διαμόρφωσε το 70-62 (31'), βρίσκοντας ένα... προσωπικό 8-0 (μαζί με το γκολ - φάουλ στο 29). Ο Ιτούδης κάλεσε time out, αλλά ο πολύτιμος Γκραντ «πήρε το πορτοφόλι» του Μίσιτς και ο Όσμαν σκόραρε στο τρανζίσιον για το +10 (72-62 στο 32'). Ο Γιούρτσεβεν έκανε το 4ο φάουλ του, αλλά η πράσινη... λάβα του sold out "T-Center" υποχρέωνε τους Ισραηλινούς σε σερί λάθη. Έτσι, ο Ναν έβαλε... παπούτσια χορού και με «μαγικές» κινήσεις «έγραψε» ξανά διψήφιες αποστάσεις (75-62 στο 33' και 77-64 στο 34'). Σε εκείνο το σημείο ο Γιούρτσεβεν έκανε το 5ο ομαδικό, αλλά και 5ο προσωπικό φάουλ του (5'50'' για το τέλος) και έδωσε τη θέση του στον Φαρίντ. Οι «πράσινοι»... πετούσαν και το τρίποντο του Όσμαν διαμόρφωσε το 80-66 (35'), κάνοντας σύσσωμο το κοινό να τραγουδήσει ρυθμικά το όνομα του Τούρκου φόργουορντ. Ο Μπλέικνι επιχείρησε να ρίξει κάπως την απόσταση (82-72 στο 37'), αλλά το γκολ - φάουλ του -«καυτού» στην τελική ευθεία- Ναν έκανε το 85-72 και... ξέκοψε κάθε όρεξη των φιλοξενούμενων. Έτσι, ο Παναθηναϊκός Aktor έδειξε τα... δόντια του κόντρα στους πρωτοπόρους και πήρε μια σπουδαία νίκη (93-82).

Τα Δεκάλεπτα: 22-15, 45-46, 65-62, 93-82

