Λος Άντζελες Λέικερς: Δεν τα... παρατάνε για τη «βόμβα» με Αντετοκούνμπο

AP Photo/Kylie Bridenhagen

Οnsports Τeam

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως έχουν βάλει πολύ ψηλά στη λίστα τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το βλέμμα στραμμένο στο καλοκαίρι του 2026.

Το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στους Μιλγουόκι Μπακς μόνο δεδομένο δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς το όνομά του κυκλοφορεί έντονα στα σενάρια της επόμενης ημέρας στο ΝΒΑ.

Αρκετές ομάδες έχουν συνδεθεί με τον «Greek Freak», με τους Νιου Γιορκ Νικς να παρουσιάζονται μέχρι στιγμής ως το φαβορί για την απόκτησή του. Ωστόσο, οι Λέικερς δεν μένουν αμέτοχοι. Σύμφωνα με τον Γιόβαν Μπούχα, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον και σκοπεύουν να κινηθούν δυναμικά το καλοκαίρι του 2026.

Το πλάνο του οργανισμού του Λος Άντζελες περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων picks πρώτου γύρου, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα ανταλλάγματα για μια τόσο μεγάλη κίνηση. Στόχος τους είναι να δοκιμάσουν την τύχη τους και να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό δίδυμο, ενώνοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Λούκα Ντόντσιτς, σε μια προοπτική που προκαλεί ήδη αίσθηση στον κόσμο του ΝΒΑ.