Euroleague: Η βαθμολογία μετά το 2Χ2 του Παναθηναϊκού AKTOR στη διαβολοβδομάδα

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να βγαίνει από τη διαβολοβδομάδα απόλυτα κερδισμένος.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 2Χ2 και επιβεβαίωσαν πως βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, παραμένοντας στα υψηλά πατώματα του βαθμολογικού πίνακα.

Μετά το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο ΟΑΚΑ, όπου υπέταξε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός επέβαλε τον ρυθμό του, έδειξε συνέπεια σε άμυνα και επίθεση και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στη δύσκολη αυτή εβδομάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Πέμπτη 18/12

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90

Παρασκευή 19/12

19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν

20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια

Η κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5

Μπαρτσελόνα 11-5

Βαλένθια 11-6

Παναθηναϊκός 11-6

Φενέρμπαχτσε 10-6 *

Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

Μονακό 9-7

Ερυθρός Αστέρας 9-7

Ζάλγκιρις Κάουνας 9-7

Ολυμπιακός 8-7 *

Αρμάνι Μιλάνο 9-8

Βίρτους Μπολόνια 8-8

Dubai Basketball 7-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

Μπασκόνια 6-10

Αναντολού Εφές 6-10

Παρτίζαν 6-10

Μπάγερν Μονάχου 5-11

Παρί 5-12

Βιλερμπάν 4-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη (18η) αγωνιστική

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός