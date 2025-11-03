Παναθηναϊκός: Ο Κορόνα πρώτο φαβορί για τεχνικός διευθυντής

Οnsports Τeam

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ο «εκλεκτός» της διοίκησης του «τριφυλλιού» για τεχνικός διευθυντής και πιάνει άμεσα δουλειά.

Μετά από 5 χρόνια στη Βαλένθια ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αποφάσισε να αφήσει την Ισπανία και να φτιάξει βαλίτσες για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Η υπόθεση του τεχνικού διευθυντή αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα του Φρανκ Μπαλντίνι και από την ημέρα που ανέλαβε και επισήμως ρόλο στην ομάδα την «έτρεχε» σε καθημερινή βάση προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, σε συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ ο οποίος από τη μεριά του έχει ανάψει το «πράσινο» φως για τη συνεργασία με τον Κορόνα.

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις, σε εξαιρετικό κλίμα και θεωρείται πως είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία.

Ο 44χρονος Ισπανός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής με τη φανέλα της Αλμερία. Αμέσως μετά, ανέλαβε καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ίδια ομάδα, θητεύοντας εκεί από το 2017 έως το 2019. Από το 2020 συνεργάζεται με τη Βαλένθια, όπου παραμένει μέχρι σήμερα, έχοντας αναπτύξει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και τη στρατηγική του συλλόγου.