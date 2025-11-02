Ομάδες

Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ
Onsports Team 02 Νοεμβρίου 2025, 23:30
Οι νίκες των «δικεφάλων» διατηρούν ίδια την κατάσταση στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας μετά και την 9η αγωνιστική – Έμεινε πίσω ο Παναθηναϊκός.

Ο ΠΑΟΚ έκανε… περίπατο στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό και γύρισε στη μοναξιά της κορυφής όντας στο +1 από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ με την «ψυχή στο στόμα» επιβλήθηκε του Παναιτωλικού και διατηρήθηκε στο -4 από την πρώτη θέση όντας η ίδια τρίτη.

Έτσι η κατάσταση στις τρεις πρώτες θέσεις μετά τις νίκες των ομάδων αυτών, παρέμεινε αμετάβλητη. Στην 4η θέση ισοβαθμούν Λεβαδειακός και Βόλος (15 βαθμούς) που είναι οι μεγάλες εκπλήξεις της Super League ως τώρα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στο -11 από την πρώτη θέση (με ματς λιγότερο) και είναι 8ος.

Την επόμενη αγωνιστική δεσπόζει το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, όπου οι «πράσινοι» παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να διατηρήσουν την όποια επαφή με τις πρώτες θέσεις.

SUPER LEAGUE – 9η αγωνιστική

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – ΟΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΟΚ 23

2. Ολυμπιακός 22

3. ΑΕΚ 19

4. Λεβαδειακός 15

5. Βόλος 15

6. Άρης 12

7. Κηφισιά 12

8. Παναθηναϊκός 12 -8αγ.

9. Ατρόμητος 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ 7

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΟΦΗ 3 -7αγ.

14. Asteras Aktor 3 -8αγ.

*Ο ΟΦΗ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση τριών βαθμών

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

Σάββατο 6 Νοεμβρίου

17:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ

Κυριακή 7 Νοεμβρίου

15:00 Άρης – Asteras Aktor

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

19:00 Asteras Aktor – Βόλος

21:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

 

 

 

 


