«Βράζουν» στην Κραϊόβα για τη διαιτησία με την ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Έντονα είναι τα παράπονα από την ομάδα της Κραιόβα για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ με τους ηττημένους να τα βάζουν με τον διαιτητή Κρουασβίλι.

Όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό στην ομάδα της Κραϊόβα δεν έχουν καταφέρει ακόμα να καταλάβουν πως έχασαν το χθεσινό ματς κόντρα στην ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται και να έχουν τον έλεγχο, η ομάδα του Νίκολιτς κατάφερε να βρει δύο γκολ στις... προχωρημένες καθυστερήσεις και να κάνει το 3-2 με πέναλτι στο 100ο λεπτό.

Αυτό ήταν το.. κερασάκι στην τούρτα των διαιτητικών παραπόνων που είχαν οι άνθρωποι της Κραϊόβα.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο των παραπόνων βρέθηκε ο Γεωργιανός ρέφερι, Γκιόργκι Κρουασβίλι, με τον γενικό διευθυντή της Κραϊόβα, Πάβελ Μπαντέα, να κάνει λόγο για διαιτησία χωρίς έλεγχο. Όπως δήλωσε, υπήρξαν φάσεις με αμφισβητούμενες αποφάσεις, ακόμη και επιλογές που χαρακτήρισε «αστείες», τονίζοντας πως η ομάδα του στάθηκε άτυχη σε καθοριστικές στιγμές, παρά την εικόνα που παρουσίασε στο γήπεδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Στέφαν Μπαϊαράμ, ο οποίος μίλησε για ένα ιδιαίτερα σκληρό βράδυ για τον ίδιο και την ομάδα του. Υπογράμμισε πως η Κραϊόβα είχε τον πλήρη έλεγχο στο πρώτο μέρος και προβάδισμα δύο τερμάτων, ωστόσο δέχθηκε καθοριστικά γκολ στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, αφήνοντας αιχμές για στάση της διαιτησίας υπέρ της ΑΕΚ.

Για να ενισχύσουν τη θέση τους, οι Ρουμάνοι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με τον τραυματισμό του Ασάντ Αλ Χαμλαουί, μετά από μαρκάρισμα του Ντομαγκόι Βίντα, υποστηρίζοντας πως η φάση άξιζε αποβολή και όχι απλή κάρτα.