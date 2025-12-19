Ομάδες

Αταμάν: «Όταν παίζουμε έτσι είμαστε καλύτεροι από τους πρώτους»
Οnsports Τeam 19 Δεκεμβρίου 2025, 11:56
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Όταν παίζουμε έτσι είμαστε καλύτεροι από τους πρώτους»

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Χάποελ αποθέωσε τους παίκτες του για την νίκη επί των Ισραηλινών.

Μετά την νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε και της Χάποελ και έκανε το δύο στα δύο στη «διαβολοβδομάδα» που ολοκληρώνεται απόψε και ο Τούρκος τεχνικός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

Μιλώντας τους στα αποδυτήρια αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τούρκος προπονητής στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι.

«Συγχαρητήρια, κάνατε μια τέλεια διπλή αγωνιστική. Επίσης κάνατε μεγάλη προσπάθεια μετά το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, όπου κάνατε κι εκεί πολύ καλή δουλειά. Είδαμε ότι η Χάποελ είναι πρώτη, αλλά όταν παίζουμε έτσι είμαστε καλύτεροι από αυτούς», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.



