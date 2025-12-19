Προπονητής Κραϊόβα: «Ήταν άδικο το αποτέλεσμα»

Η Κραϊόβα αν και προηγήθηκε, όχι μόνο δεν κατάφερε να κατακτήσει τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά ηττήθηκε από τους ψυχωμένους «κιτρινόμαυρους» μένοντας εκτός Conference League.

Και αυτό είναι κάτι που προκάλεσε τριγμούς μέσα στην ομάδα, με τον προπονητή της ομάδας να μην μπορεί να κρύψει την απαογοήτευσή του.

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αν το έκανα, ίσως τιμωρηθώ. Προτιμώ να εστιάσω σε όσα πετύχαμε στον αγωνιστικό χώρο. Δείξαμε προσωπικότητα. Δεν πιστεύω ότι οι παίκτες άξιζαν αυτή την ήττα. Το αποτέλεσμα είναι άδικο, αλλά πρέπει να βρούμε τον δρόμο μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών. Νομίζω ότι αιφνιδιάσαμε τον αντίπαλό μας, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός.

Δείξαμε μεγάλη προσωπικότητα. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι ήταν θέμα πίεσης, αλλά θέμα της προσωπικότητας που δείξαμε. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, παλέψαμε, αλλά κάτι συνέβη στο τέλος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός της Κραϊόβα, Φιλίπε Κοέλιο.