Ο Αταμάν έστειλε μήνυμα προς όλους (pics, vis)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια «διαβολοβδομάδα» που μοιάζει σε πολλά σημεία με εκείνη της Γαλλίας και της Ισπανίας και η εκκίνηση του 2026 του δίνει μια τεράστια ευκαιρία την οποία πρέπει (και έδειξε ότι μπορεί) να την εκμεταλλευτεί στο ακέραιο.

Οι τελευταίες ημέρες στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού ήταν κάπως… ιδιαίτερες για όλους. Οι άσχημες εμφανίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια, αλλά και την ήττα με πολύ κακή εικόνα από την Αρμάνι στο Μιλάνο επέφεραν μεγάλο προβληματισμό σε όλους στο Telekom Center.

Με πρώτο και καλύτερο τον Εργκίν Αταμάν. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, δεν έκρυψε τις αρνητικές σκέψεις που του είχαν προκαλέσει οι εμφανίσεις των παικτών του, αλλά παράλληλα ουδέποτε δεν έχασε την εμπιστοσύνη στην ομάδα. Απλά ήξερε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Άμεσα.

Και αυτό δεν ήταν άλλο από την νοοτροπία. Χρόνος για έξτρα προπονήσεις, για έξτρα δουλειά και αλλαγές δεν υπήρχε και δε θα υπάρξει, λόγω των συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων, με τον Τούρκο τεχνικό να επικεντρώνεται στην νοοτροπία των παικτών αλλά και την αγωνιστικής του φιλοσοφία.

Ο Αταμάν «χτύπησε» τους παίκτες στον εγωισμό τους και τους έδειξε τον δρόμο για να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Έναν δρόμο… two way. Που ξεκινάει από την άμυνα και τελειώνει στην επίθεση. Αλλά ξεκινάει από την άμυνα. Και αυτό είναι το βασικό.

Και τα πρώτα δείγματα φάνηκαν στον αγώνα της Τουρκίας κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και τα πιο έντονα φάνηκε χθες κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Αταμάν έστειλε το πρώτο μήνυμα και έκανε τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού να ανησυχούν όταν έκανε την εμφάνισή του στο glass floor με σηκωμένες και σφιγμένες τις γροθιές. Ο Τούρκος τεχνικός μετά από καιρό βγήκε με… αέρα νικητή από τα αποδυτήρια και κατευθύνθηκε προς τον πάγκο βάζοντας φωτιά στις κατάμεστες εξέδρες του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Λίγη ώρα μετά ήρθε η στιγμή για το δεύτερο μήνυμα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στην πεντάδα πάνω στον Βασίλιε Μίτσιτς. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» εξουδετέρωσε τον Σέρβο σούπερ σταρ, δεν τον άφησε να ανασάνει συμπαρασύροντας όλους τους συμπαίκτες του να ακολουθήσουν σε αυτή τη λυσαλλέα άμυνα. Και από κοντά και ο Αταμάν ο οποίος δε σταμάτησε στιγμή να τρέχει στην πλαινή γραμμή, δεν σταμάτησε στιγμή να παίζει άμυνα, δεν σταμάτησε να παρεμβαίνει ούτε λεπτό στο παιχνίδι δείχνοντας πιο «ζωντανός» από ποτέ.

Ο Τούρκος τεχνικός έκανε και δοκίμασε τα πάντα. Ψηλά σχήματα, κοντά σχήματα, τρεις πειφερειακοί, τρεις ψηλοί, ο Μήτογλου στο «5», ο Χουάντσο στο «5». Και κάπως έτσι κέρδισε κατά κράτος τον Δημήτρη Ιτούδη και απέδειξε ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, έχοντας μπει για τα καλά στο μονοπάτι που «οδηγεί» στο 8ο και αποφασισμένος να μη βγει ξανά από αυτό.

Ο Αταμάν κατάλαβε ότι όλα θα ξεκινήσουν από την άμυνα. Και από τη στιγμή που ο Γκραντ βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό, ο Όσμαν έχει γίνει ο άνθρωπος που συνδέει με τον καλύτερο τρόπο κοντούς και ψηλούς, οι «πράσινοι» έχουν βρει σημεία αναφοράς στο «5», τότε ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κάνει την αντεπίθεσή του.

Η οποία έχει ήδη αρχίσει…