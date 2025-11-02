ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Ο Πινέδα «έσπασε» στο 92ο λεπτό το αγρινιώτικο τείχος!

EUROKINISSI

Με το πρώτο του φετινό γκολ, ο Ορμπελίν Πινέδα, λύτρωσε στις καθυστερήσεις την ΑΕΚ, η οποία νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena», παραμένοντας στο -4 από την κορυφή της Super League.

Η ομάδα του Αγρινίου προέβαλε σθεναρή αντίσταση κόντρα στην «Ένωση», η οποία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων, αλλά δεν σταμάτησε να προσπαθεί και στο τέλος δικαιώθηκε, επιστρέφοντας στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το «χρυσό» γκολ ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ορμπελίν Πινέδα να λυτρώνει την ΑΕΚ, η οποία είχε δοκάρι με τον Ζοάο Μάριο στο 48’ και ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς στο 79ο λεπτό. Το τέρμα του Σέρβου δεν μέτρησε έπειτα από παρέμβαση του VAR (βλ. Ευαγγέλου), ο οποίος κάλεσε τον Παπαδόπουλο. Ο διαιτητής του συνδέσμου Μακεδονίας ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα και «κατάφερε» κάνει ένα γήπεδο να… βράζει και να τον βρίζει εν χορώ με τις αποφάσεις του.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Ο Νίκολιτς αποφάσισε να παρατάξει την «Ένωση» με σύστημα 4-2-3-1, με τον Ζοάο Μάριο να παίζει σε επιτελικό ρόλο, πίσω από τον Φραντζί Πιερό. Στα «φτερά» θα είναι οι Καλοσκάμης και Κοϊτά, με τον πρώτο να χάνει και την πρώτη ευκαιρία του αγώνα. Ο νεαρός Έλληνας μέσος έκανε το διαγώνιο σουτ, μέσα από την περιοχή, αλλά ο Τσάβες έδιωξε στο 9ο λεπτό.

Οι πολλές διακοπές (τουλάχιστον τρεις στο πρώτο 20λεπτο) λειτούργησε αποτρεπτικά, ώστε να αποκτήσει ρυθμό, κάτι φυσικά που δεν ευνοούσε την ΑΕΚ, καθώς ο Παναιτωλικός περιορίστηκε σε παθητικό παιχνίδι. Στο 26ο λεπτό, πάντως, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Μίχαλακ, ο οποίος σούταρε από δύσκολη θέση μέσα στην περιοχή, με τον Στρακόσα να τον νικά.

Η ΑΕΚ πίεσε ψηλά, αρκετοί παίκτες της πάτησαν στην αντίπαλη περιοχή, αλλά η ομάδα του Αγρινίου ήταν καλά οργανωμένη πίσω. Ο Ρότα είχε διπλή ευκαιρία στο 31ο λεπτό, ενώ ο Ζοάο Μάριο είχε την κορυφαία στιγμή του πρώτου ημιχρόνου στο 44ο λεπτό. Ο Πορτογάλος, μετά την άστοχη έξοδο του Τσάβες, αστόχησε από τη μικρή περιοχή, υπό την πίεση του Μαυρία.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από το γκολ, αλλά η μπάλα μετά το σουτ του Ζοάο Μάριο κόντραρε και πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Από εκεί και πέρα, όμως, η καλά οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού δεν επέτρεψε στους παίκτες του Νίκολιτς να απειλήσουν.

Ο τεχνικός της «Ένωσης» έβαλε τον Γιόβιτς στο 65ο λεπτό (πήρε τη θέση του Καλοσκάμη), για να παίξει 4-4-2, έχοντας τον Σέρβο και τον Πιερό δίδυμο στην επίθεση. Η κορυφαία στιγμή για την ΑΕΚ ήρθε από στημένη φάση, όταν ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά κι ο Άλεξιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή!

Ο Γιόβιτς κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 78ο λεπτό, ωστόσο ο VARίστας Ευαγγέλου κάλεσε τον Παπαδόπουλο να δει τη φάση κι εν τέλει να ακυρώσει το γκολ για επιθετικό φάουλ του Σέρβου στον Μαυρία. Η συγκεκριμένη απόφαση προκάλεσε την… έκρηξη της «OPAP Arena», με τους φίλους της ΑΕΚ να βρίζουν εν χορώ τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Η λύτρωση ήρθε τελικά στο δεύτερο από τα συνολικά οκτώ λεπτά που έδειξε καθυστερήσεις. Πινέδα και Ρότα συνεργάστηκαν πανέμορφα, με τον Μεξικανό να πλασάρει σωστά τον Τσάβες, βάζοντας φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Βίντα, Ρέλβας, Ρότα, Γιόβιτς, Πήλιος (στον πάγκο) - Κοντούρης, Ματσάν

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (72' Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης (65' Γιόβιτς), Πιερό

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (87' Γκαρσία), Κοντούρης (57' Κουντούρης), Ενκολολό (88' Σμυρλής), Μίχαλακ (76' Ματσάν), Άλεξιτς (75' Αγκίρε)