Αντετοκούνμπο: «Είμαι η πιο καυτή γκόμενα αυτή τη στιγμή» (vid)
Οnsports Τeam 19 Δεκεμβρίου 2025, 10:54
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Αντετοκούνμπο: «Είμαι η πιο καυτή γκόμενα αυτή τη στιγμή» (vid)

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς χαρακτήρισε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον… πανικό που γίνεται στο ΝΒΑ γύρω από το όνομά του και το μέλλον του.

Το πιο «καυτό» θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ δεν είναι άλλο από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φήμες αλλά και παραφιλολογία ο Έλληνας παίκτης βρίσκεται μια ανάσα από την πόρτα της εξόδου των Μπακς αφού φέρεται να έχει πάρει την απόφαση να αλλάξει… κλίμα και να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του.

Ο ίδιος κλήθηκε να σχολιάσει όσα ακούγονται και γράφονται για τον ίδιο και το έκανε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

«Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ. Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Μέμφις Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Είμαι η πιο καυτή γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», ήταν τα λόγια του Αντετοκούνμπο.



