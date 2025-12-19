Ερντέμ: «Ήμασταν σίγουροι ότι θα προκριθούμε»

Οnsports Τeam

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού αφού υποκλίθηκε στη δυναμική του Ερυθρού Αστέρα, έβγαλε το καπέλο στις παίκτριες της για τη μεγάλη πρόκριση τονίζοντας ότι ήταν σίγουρη για το τι θα μπορούσαν να καταφέρουν τα κορίτσια της.

Η κόουτς του Παναθηναϊκού Σελέν Ερντέμ μίλησε για τη μεγάλη πρόκριση στο Βελίγράδι στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Είπε αναλυτικά:

«Καταρχάς, όπως πάντα, θέλω να συγχαρώ τις παίκτριες μου και το τεχνικό επιτελείο. Βιώνουμε τη χαρά να φτάσουμε στους 16 του Eurocup για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Το γεγονός ότι νικήσαμε μια τόσο δυνατή ομάδα δύο φορές και προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο είναι μεγάλη πηγή υπερηφάνειας για εμάς. Ενώ όλοι θεωρούσαν την αντίπαλη ομάδα φαβορί, το τεχνικό μου επιτελείο, οι παίκτριες μου και εγώ ήμασταν σίγουροι ότι θα προκριθούμε και αποδείξαμε για άλλη μια φορά τι είμαστε ικανές να κάνουμε.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, μείναμε πίσω αλλά η ομάδα μας δεν υποχώρησε ποτέ. Η νίκη με σε έναν τόσο σημαντικό εκτός έδρας αγώνα αλλά και συνολικά οι δύο νίκες σε έναν τόσο σημαντικό γύρο είναι εξαιρετικές..

Τώρα έχουμε έναν σημαντικό αγώνα μπροστά μας στο δικό μας πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς μας που μας στηρίζουν ολόψυχα. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον κ. Βρανόπουλο, ο οποίος δεν μας άφησε μόνες ούτε εδώ»