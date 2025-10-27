Παναθηναϊκός: «Πράσινη» απόβαση στο Βόλο - Με 7.000 κόσμο στο πλευρό του το «τριφύλλι»

Onsports Team

Με τον κόσμο του να δίνει βροντερό «παρών» στο Πανθεσσαλικό, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν 7.000 εισιτήρια για τους φιλάθλους τους, που αναμένεται να δημιουργήσουν μια δυναμική ατμόσφαιρα στις εξέδρες του σταδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε δισταγμός στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός σχετικά με τη λήψη εισιτηρίων για εκτός έδρας αγώνες, λόγω της τιμωρίας που είχε επιβληθεί για τα επεισόδια στον αγώνα με την Κηφισιά στο ίδιο γήπεδο.

Παρ’ όλα αυτά, η διοίκηση των «πρασίνων» αποφάσισε να ζητήσει και να λάβει επίσημα τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Βόλο, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην οπαδική βάση της ομάδας.

Η παρουσία του κόσμου του «τριφυλλιού» αναμένεται να δώσει έξτρα ώθηση στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, σε μια κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση, όπου στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες και η παραμονή στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.