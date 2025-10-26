Παναθηναϊκός: Φόβοι για θλάση του Καλάμπρια

Onsports Team

Ο Ιταλός αποχώρησε τραυματίας από το ματς και υπάρχουν φόβοι για μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός για κάποιο διάστημα.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια άντεξε 11 λεπτά στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Asteras Aktor. Ο Ιταλός τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Κώτσιρα. Με το πρόβλημα να είναι μυϊκό για τον έμπειρο άσο.

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες κι ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί κι από τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, κόντρα σε Ατρομητο (29/10, Κύπελλο), Βόλο (1/11, πρωτάθλημα), Μάλμε (6/11, Europa League) και ΠΑΟΚ (9/11, πρωτάθλημα).

Τη Δευτέρα (27/10) θα υποβληθεί σε μαγνητική για να φανεί η ζημιά και φυσικά να υπάρξει ακριβής διάγνωση και αναφορικά με το χρόνο αποκατάστασής του.