Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για τους παίκτες του που έδωσαν τα πάντα και κατά διαστήματα απέδωσαν καλό ποδόσφαιρο.

Ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και τη στήριξη των φιλάθλων, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλυσε το ματς με τον Asteras Aktor, τονίζοντας πως οι παίκτες του προσπάθησαν, έπαιξαν καλά κατά διαστήματα, ενώ υπάρχουν αρκετά που πρέπει να βελτιωθούν.

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού:

«Ο πρώτος αγώνας δεν είναι εύκολος, δεν έχεις πολύ χρόνο, αλλά πήγε καλά, πιέσαμε και μας δώσαν ώθηση οι φίλαθλοι. Όλα ήταν σωστά, κάναμε κάποια καλά πράγματα και άλλα που πρέπει να βελτιώσουμε. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα και έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα.

Πιστεύω ότι σήμερα είχαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις και ήμασταν σταθεροί στην άμυνα, κάτι το οποίο μας βοήθησε και στην επίθεση».