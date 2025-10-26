Ράφα Μπενίτεθ: «Θα δουλέψω σκληρά για να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός νοοτροπία νικητή»

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού και τόνισε πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα του να αποκτήσει νοοτροπία νικητή.

Ο Ισπανός τεχνικός παρουσιάστηκε χτες από την «πράσινη» ΠΑΕ και σήμερα θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της, στα πλαίσια της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR (26/10, 17:30).

Μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού περιοδικού του Παναθηναϊκού, «MatchDay Mag», ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας τη σημασία που έχει το να αποκτήσει η ομάδα νοοοτροπία νικητή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όσους πιστεύουν σε εμένα, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μου. Από τη στιγμή που αρχίσαμε τις συζητήσεις, ήμουν πραγματικά εντυπωσιασμένος από την ιδέα και το πρότζεκτ. Στο ποδόσφαιρο είναι εύκολο να μιλάς για πρότζεκτ αλλά εδώ μπορείς να δεις στην πραγματικότητα το νέο στάδιο, την αλλαγή στη δομή, την προσπάθεια για να βελτιωθεί το αθλητικό κέντρο. Μπορείς να δεις ένα πραγματικό πρότζεκτ.

Όταν τα βλέπεις αυτά, χρειάζεσαι μια ομάδα που κερδίζει και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Εγώ λοιπόν είμαι κάποιος, ο οποίος θα δουλέψει πολύ σκληρά απ’ την πρώτη στιγμή και θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Ωστόσο, χρειαζόμαστε αυτή τη σωστή νοοτροπία συνολικά γύρω απ’ τον σύλλογο και απ’ όλους τους ανθρώπους της ομάδας και σ’ αυτό το σκέλος θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Παρ’ όλα αυτά, εξαρτάται απ’ τον καθένα ξεχωριστά.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος με πολλούς και καλούς επαγγελματίες που χρειάζεται να είναι όλοι ενωμένοι. Εκείνο που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι θα έχουν την πίστη και την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα. Αυτό είναι ακριβώς που θα δείτε στο γήπεδο με τους παίκτες. Η αίσθησή μου είναι ότι μπορούμε να περάσουμε τις ιδέες μας και να χτίσουμε κάτι μαζί. Με τη σωστή νοοτροπία. Ένα παιχνίδι κάθε φορά…».