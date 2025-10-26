Super League: «Μονομαχία» Ολυμπιακού – ΑΕΚ, πρώτη για Ράφα Μπενίτεθ στη Λεωφόρο

Onsports Team

Σπουδαία «μάχη» στο Φάληρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ να έρχεται στο Παναθηναϊκός – Asteras Aktor και τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Βόλο.

Το… κυρίως πιάτο της 8ης αγωνιστικής στη Super League, έρχεται σήμερα. Με το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ να «κλέβει» την παράσταση. Πέρα απ’ το μεγάλο ντέρμπι, το μενού περιλαμβάνει ντεμπούτο Ράφα Μπενίτεθ στη Λεωφόρο και ματς με «πρέπει» για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ημέρα ξεκινά με το Λεβαδειακός – Άρης στη Βοιωτία. Οι γηπεδούχοι με την εξαιρετική φόρμα υποδέχονται τους Θεσσαλονικείς που δεν έχουν νικήσει εδώ και τρία ματς, ενώ ταξίδεψαν και με αρκετά αγωνιστικά προβλήματα.

Στο «Απόστολος Νικολαϊδης», ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του θα υποδεχτεί τον Asteras Aktor που είναι πλέον η μόνη ομάδα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» θέλουν επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και νέο ξεκίνημα με τον Ισπανό.

Στην Τούμπα ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο. Οι Θεσσαλονικείς είναι σε εκπληκτική κατάσταση και με ψυχολογία στα ύψη, απέναντι στους Θεσσαλούς που προέρχονται κι αυτοί από εξαιρετικά αποτελέσματα και θα παίξουν χωρίς άγχους κόντρα στους πρωτοπόρους.

Το πρόγραμμα «κλείνει» με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Δύο ομάδες που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση και προέρχονται από διαφορετικές βραδιές στην Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» δέχτηκαν έξι γκολ στη Βαρκελώνη, οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν έξι γκολ με την Αμπερντίν στην έδρα τους. Κάτι που φυσικά δεν παίζει ρόλο σε ένα τόσο σπουδαίο ντέρμπι όπως αυτό του Φαλήρου.

SUPER LEAGUE – 8η αγωνιστική

Σάββατο 25/10

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Κυριακή 26/10

17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2

17:30 Παναθηναϊκός – Asteras Aktor Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 17 (7αγ.)

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 (7αγ.)

3. Α.Ε.Κ. 16 (7αγ.)

4. ΒΟΛΟΣ 12 (7αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 (7αγ.)

6. ΑΡΗΣ 11 (7αγ.)

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 9

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 (6αγ.)

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. Ο.Φ.Η. 6 (7αγ.)

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

14. ASTERAS AKTOR 3 (7αγ.)