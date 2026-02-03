Προς αλλαγή έδρας ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας - Η απάντηση του ΟΑΚΑ στην ΕΠΟ

Οnsports Team

Τα έργα στο ΟΑΚΑ δεν επιτρέπουν ιδανικές συνθήκες για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στις 25 Απριλίου.

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ σε επικοινωνία που είχε με την ΕΠΟ ξεκαθάρισε πως δεν θα θα μπορούν να βρεθούν στις εξέδρες πάνω από 16.000 θεατές και ότι θα είναι κλειστή η πλευρά του σταδίου στην οποία βρίσκονται οι θύρες των επισήμων και οι θέσεις των δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων.

Δυνατότητα για να πάνε πίσω χρονικά τα έργα δεν υπάρχει αφού μέ βάση τη συμφωνία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να καταβληθεί το ποσό των 65 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπό αυτές τις συνθήκες η ΕΠΟ δεν θα διεξάγει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ και βρίσκεται σε αναζήτηση έδρας με πρώτη επιλογή το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι φιναλίστ του τελικού θα προκύψουν από τα ζευγάρια Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και ΟΦΗ - Λεβαδειακός.