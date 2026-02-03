ΑΕΚ: Δοκιμασία στην Τουρκία κόντρα στην Τόφας

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα φιλοξενείται στην Τουρκία από την Τόφας την 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του BCL και θέλει να διατηρήσει το απόλυτο.

Στην Τουρκία βρίσκεται η ΑΕΚ η οποία απόψε δοκιμάζεται απόψε από την Τόφας και θέλει το διπλό για να κάνει το τρία στα τρία στη φάση των «16» και να έχει τον πρώτο λόγο για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου της.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 2-0 και με διπλό θα αποκτήσει σαφές προβάδισμα για την πρώτη θέση.

Από την άλλη η τουρκική ομάδα με ρεκόρ 1-1 ισοβαθμεί με την Άλμπα Βερολίνου στην 2η θέση του ομίλου.

2η αγωνιστική

Καρδίτσα – Τόφας 79-93

ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80

Βαθμολογία

ΑΕΚ 4 (2-0)

Άλμπα 3 (1-1)

Τόφας 3 (1-1)

Καρδίτσα 2 (0-2)

3η αγωνιστική

Τόφας – ΑΕΚ (3/2, 19:00)

Άλμπα – Καρδίτσα (4/2, 21:00)